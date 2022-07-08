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НОВОСТИ

Укрепляются отношения дружбы и всеобъемлющего сотрудничества между Вьетнамом и Венесуэлой

Принимая Замминистра иностранных дел Венесуэлы Капайю Родригес 8 июля, Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон подтвердил, что придает большое значение отношениям традиционной дружбы и плодотворного сотрудничества, а также рамкам отношений всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и Венесуэлой.
  Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон и Замминистра иностранных дел Венесуэлы Капайя Родригес. Фото: МИД Вьетнама  

Министр Буй Тхань Шон предложил сторонам содействовать обмену делегациями на всех уровнях, укреплять торговые и инвестиционные отношения, а также поддерживать и повышать эффективность механизма политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран и механизма межправительственных комитетов.

Замминистра Капайя Родригес высоко оценила большие достижения Вьетнама во многих аспектах за последнее время, в частности в реагировании на пандемию Covid-19 и социально-экономическом развитии после пандемии.

В тот же день Замминистра иностранных дел Вьетнама Ха Ким Нгок и Замминистра Капайя Родригес провели 9-ые политические консультации. Стороны договорились развивать отношения между двумя странами. Они подтвердили свою поддержку урегулирования международных споров дипломатическими и мирными средствами на основе уважения международного права.

В рамках визита Замминистра иностранных дел Венесуэлы также провела рабочие встречи с руководителями Отдела ЦК КПВ по внешним связям, Комитета Национального собрания по внешним связям, Союза обществ дружбы Вьетнама, Союза женщин Вьетнама и Вьетнамской академии сельскохозяйственных наук.


Нянзан/ВИА

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