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Укрепляется традиционная дружба и сотрудничество между Вьетнамом и Китаем
На встрече Нгуен Фу Чонг приветствовал визит Ван Нинга во Вьетнам в контексте того, что отношения между двумя Партиями и двумя странами сохраняют хорошую динамику развития и достигли значительного прогресса.
Подчеркнув традицию дружбы и взаимопомощь между двумя Партиями, двумя странами и двумя народами, и то, что в Юньнане оставлены не мало следов революционной деятельности президента Хо Ши Мина, Генеральный секретарь ЦК КПВ выразил признательность за помощь китайского народа, в том числе жителей провинции Юньнань, на протяжении многих лет.
Нгуен Фу Чонг высоко оценил многогранное положительное развитие двусторонних отношений за последнее время, в том числе обнадеживающие результаты в обмене и дружественном сотрудничестве между приграничными районами Вьетнама и провинцией Юньнань.
Генеральный секретарь ЦК КПВ приветствовал тот факт, что провинции Хажанг, Лаокай, Лайчау и Дьенбьен сотрудничали с провинцией Юньнань для успешной организации третьей конференции партийных секретарей провинций, во время которой были определены направления развития и план сотрдуничества между сторонами в ближайшем будущем.
Нгуен Фу Чонг пожелал, чтобы провинция Юньнань и приграничные местности Вьетнама стали пионерами в реализации общего понимания высших руководителей двух стран, продолжали понимать дружбу и важность вьетнамско-китайских отношений, конкретизировали Совместное заявление, достигнутое во время недавнего официального визита Нгуен Фу Чонга в Китай, содействовали развитию традиционной дружбы и сотрудничества между двумя Партиями и странами.
Со своей стороны Ван Нинг выразил удовлетворение визитом во Вьетнам, поблагодарив Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга за то, что он нашел время, чтобы принять делегацию, выразил высокое согласие с важными направленными мнениями, вынесенными Генеральным секретарем на встрече, по укреплению отношений сотрудничества между приграничными населенными пунктами двух стран.
Ван Нинг выразил глубокое впечатление достижениями в области социально-экономического развития, достигнутыми вьетнамским народом под руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом, в деле Обновления (Дой мой), выразил удовлетворение хорошей тенденцией развития вьетнамо-китайских отношений, особенно отметил историческое значение недавнего официального визита в Китай Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга.
Ван Нинг сказал, что отношения сотрудничества и дружбы между Юньнанем и приграничными провинциями Вьетнама значительно продвинулись за последнее время, и механизмы обмена между сторонами поддерживаются регулярно и эффективно.
Секретарь провинциального комитета партии Юньнань подтвердил, что Юньнань будет продолжать тесно сотрудничать с вьетнамскими населенными пунктами, чтобы полностью понять и хорошо реализовать общее понимание и важное соглашение между двумя генеральными секретарями двух Партий, а также общее понимание, достигнутое на закончившейся конференции партийных секретарей северо-западных провинций Вьетнама и провинции Юньнань, укреплять дружественные обмены между всеми уровнями власти и отраслями, способствовать содержательному и взаимовыгодному сотрудничеству, особенно в сферах экономики-торговли, сельского хозяйства и туризма, совместно хорошо управлять общей границей.
*Утром того же дня член ЦК Партии, председатель Отдела ЦК по внешним связям Ле Хоай Чунг имел встречу с Ван Нингом.
На встрече стороны сосредоточили внимание на обсуждении направлений осуществления обменов и сотрудничества в ближайшем будущем между вьетнамскими населенными пунктами, в том числе приграничными, и провинцией Юньнань, Китай.