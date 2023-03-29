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Укрепляется традиционная дружба и сотрудничество между Вьетнамом и Китаем

Во второй половине дня 28 марта в здании ЦК КПВ Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принял г-на Ван Нинга, члена ЦК КПК, секретаря провинциального комитета партии Юньнань
  Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принимает члена ЦК Коммунистической партии Китая, секретаря провинциального комитета партии Юньнань товарища Ван Нинга. Фото: Чи Зунг/ВИА  
Во второй половине дня 28 марта в здании ЦК КПВ Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принял г-на Ван Нинга, члена ЦК КПК, секретаря провинциального комитета партии Юньнань, который находится с визитом во Вьетнаме и является сопредседателем встречи между секретарями вьетнамских провинциальных партийных комитетов провинций Хажанг, Лаокай, Лайчау и Дьенбьен и китайской провинции Юньнань.

На встрече Нгуен Фу Чонг приветствовал визит Ван Нинга во Вьетнам в контексте того, что отношения между двумя Партиями и двумя странами сохраняют хорошую динамику развития и достигли значительного прогресса.

Подчеркнув традицию дружбы и взаимопомощь между двумя Партиями, двумя странами и двумя народами, и то, что в Юньнане оставлены не мало следов революционной деятельности президента Хо Ши Мина, Генеральный секретарь ЦК КПВ выразил признательность за помощь китайского народа, в том числе жителей провинции Юньнань, на протяжении многих лет.

Нгуен Фу Чонг высоко оценил многогранное положительное развитие двусторонних отношений за последнее время, в том числе обнадеживающие результаты в обмене и дружественном сотрудничестве между приграничными районами Вьетнама и провинцией Юньнань.

Генеральный секретарь ЦК КПВ приветствовал тот факт, что провинции Хажанг, Лаокай, Лайчау и Дьенбьен сотрудничали с провинцией Юньнань для успешной организации третьей конференции партийных секретарей провинций, во время которой были определены направления развития и план сотрдуничества между сторонами в ближайшем будущем.

Нгуен Фу Чонг пожелал, чтобы провинция Юньнань и приграничные местности Вьетнама стали пионерами в реализации общего понимания высших руководителей двух стран, продолжали понимать дружбу и важность вьетнамско-китайских отношений, конкретизировали Совместное заявление, достигнутое во время недавнего официального визита Нгуен Фу Чонга в Китай, содействовали развитию традиционной дружбы и сотрудничества между двумя Партиями и странами.

Со своей стороны Ван Нинг выразил удовлетворение визитом во Вьетнам, поблагодарив Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга за то, что он нашел время, чтобы принять делегацию, выразил высокое согласие с важными направленными мнениями, вынесенными Генеральным секретарем на встрече, по укреплению отношений сотрудничества между приграничными населенными пунктами двух стран.

Ван Нинг выразил глубокое впечатление достижениями в области социально-экономического развития, достигнутыми вьетнамским народом под руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом, в деле Обновления (Дой мой), выразил удовлетворение хорошей тенденцией развития вьетнамо-китайских отношений, особенно отметил историческое значение недавнего официального визита в Китай Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга.

Ван Нинг сказал, что отношения сотрудничества и дружбы между Юньнанем и приграничными провинциями Вьетнама значительно продвинулись за последнее время, и механизмы обмена между сторонами поддерживаются регулярно и эффективно.

Секретарь провинциального комитета партии Юньнань подтвердил, что Юньнань будет продолжать тесно сотрудничать с вьетнамскими населенными пунктами, чтобы полностью понять и хорошо реализовать общее понимание и важное соглашение между двумя генеральными секретарями двух Партий, а также общее понимание, достигнутое на закончившейся конференции партийных секретарей северо-западных провинций Вьетнама и провинции Юньнань, укреплять дружественные обмены между всеми уровнями власти и отраслями, способствовать содержательному и взаимовыгодному сотрудничеству, особенно в сферах экономики-торговли, сельского хозяйства и туризма, совместно хорошо управлять общей границей.

*Утром того же дня член ЦК Партии, председатель Отдела ЦК по внешним связям Ле Хоай Чунг имел встречу с Ван Нингом.

На встрече стороны сосредоточили внимание на обсуждении направлений осуществления обменов и сотрудничества в ближайшем будущем между вьетнамскими населенными пунктами, в том числе приграничными, и провинцией Юньнань, Китай.

ВИА/ИЖВ

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