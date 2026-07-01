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Укрепляется сотрудничество между местными органами власти Вьетнама и США в различных сферах
Губернатор Тим Уолз, законодатели штата и руководители профильных ведомств подтвердили, что придают большое значение отношениям с Вьетнамом, рассматривают Вьетнам как важного партнёра в регионе и выразили готовность и далее укреплять сотрудничество с местными органами власти Вьетнама в таких сферах, как сельское хозяйство, медицинские технологии, образование, развитие инфраструктуры и развитие деловых связей.
В ходе встреч Посол Нгуен Куок Зунг высоко оценил позитивное развитие отношений Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и США, подчеркнув значительный потенциал сотрудничества в тех областях, где штат Миннесота обладает конкурентными преимуществами и которые одновременно являются приоритетными направлениями развития Вьетнама, включая торговлю, сельское хозяйство, высокие технологии, передовое производство, здравоохранение, образование и подготовку кадров. Он также предложил штату продолжить поддержку вьетнамской общины в Миннесоте, поощрять предприятия к расширению инвестиций и бизнеса во Вьетнаме, а также содействовать установлению побратимских связей между местными органами власти штата Миннесота и Вьетнама.
В области экономического сотрудничества Посол выступил организатором круглого стола с участием трёх ведущих организаций по содействию экономическому развитию штата Миннесота – Регионального партнёрства по экономическому развитию Большого Миннеаполиса–Сент-Пола, Торговой палаты региона Миннеаполис и Торговой палаты региона Сент-Пол. В мероприятии также приняли участие отраслевые ассоциации и компании, представляющие сельское хозяйство, производство, здравоохранение, технологии и сферу услуг, включая Ассоциацию производителей сои Миннесоты и компанию Ecolab.
Выступая на круглом столе, Посол Нгуен Куок Зунг отметил, что Вьетнам и Миннесота обладают взаимодополняющими преимуществами, и призвал бизнес обеих сторон активизировать сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, инноваций и развития цепочек поставок. Торговое представительство Вьетнама в США и представители корпорации Becamex также рассказали участникам о деловом и инвестиционном климате во Вьетнаме, а также о возможностях для сотрудничества.
Представители деловых ассоциаций и компаний Миннесоты отметили, что Вьетнам становится важным звеном глобальных технологических цепочек поставок, и выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в таких сферах, как высокотехнологичное сельское хозяйство, медицинские технологии, полупроводниковая промышленность, искусственный интеллект, управление водными ресурсами и развитие промышленных парков. В то же время представители бизнеса рекомендовали Вьетнаму продолжить совершенствование экосистемы экономики замкнутого цикла, уделяя особое внимание обеспечению энергетической безопасности, доступности чистой воды и подготовке высококвалифицированных кадров.
В ходе визита в Миннесоту Посол Нгуен Куок Зунг также посетил Инновационный центр компании 3M и штаб-квартиру Medtronic – двух крупных компаний штата, уже реализующих проекты во Вьетнаме. Представители компаний высоко оценили инвестиционный климат страны, подтвердили намерение продолжать долгосрочную деятельность и выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в сферах технологий, инноваций и медицинского оборудования.