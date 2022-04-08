Укрепляется сотрудничество между Вьетнамом и Россией в области сельского хозяйства

На рабочем совещании в здании посольства Вьетнама в Москве (Россия). Фото: Чан Хиеу/Vietnam+

Во второй половине дня 7 апреля посол Вьетнама в Российской Федерации Данг Минь Кхой принял делегацию Министерства сельского хозяйства Российской Федерации во главе с заместителем министра Сергеем Левиным. Обе стороны обсудили меры по развитию сотрудничества в области сельского хозяйства.

На встрече стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в области торговли сельскохозяйственной продукцией, оценили текущее состояние сотрудничества между соответствующими органами по управлению импортом и экспортом, развитию торговли.

Обе стороны считают, что взаимное открытие рынка для сельскохозяйственной продукции, хотя и значительно улучшилось, все еще не отвечает потребностям, желаниям и возможностям бизнеса двух стран.

Посол Данг Минь Кхой подчеркнул, что с каждым днем увеличивается доступ предприятий-экспортеров в сфере сельского хозяйства, к рынкам двух стран.

По его словам, до конца 2021 года Россия разрешила 50 вьетнамским предприятиям экспортировать морепродукты на российский рынок, с обратной стороны 55 российских предприятий могут экспортировать мясо и 77 российских предприятий могут экспортировать во Вьетнам морепродукты.

Это важная предпосылка для дальнейшего укрепления и расширения сотрудничества двух стран в сфере торговли и производства сельскохозяйственной продукции.

Руководители Минсельхоза России заявили, что торговое сотрудничество сельхозпродукцией между Вьетнамом и Россией еще имеет большой потенциал для развития.

Меры по развитию сотрудничества были отмечены в 2021 года, в том числе в рамках 23-го заседания Межправительственных комитетов Вьетнама и России и визита в Российскую Федерацию президента Вьетнама Нгуен Суан Фука.

В результате экспорт сельскохозяйственной продукции из Вьетнама в Россию в 2021 году достиг 612,7 млн долларов США, увеличившись на 25% по сравнению с 2020 годом, из России во Вьетнам достиг 523,1 млн долларов США, что на 21% больше, чем в 2020 году.

Вьетнам является ведущим поставщиком в Российскую Федерацию кофе - на 163 млн долларов США (21% российского импортного оборота), морепродукты - на 151 млн долларов США (7,2%), орехи кешью - на 55 млн долларов США (88%), перец – на 24,6 млн долларов США (43%), чай – на 22 млн долларов США (5,1%)....

А Российская Федерация является ведущим поставщиком свинины во Вьетнам – на 137 млн долларов США в 2021 году, что составляет 43% российского экспорта свинины. Экспорт удобрений из России во Вьетнам в 2021 г. увеличился на 162% по сравнению с 2020 г. и достиг 153,3 млн долл.



