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Укрепление экономического и торгового сотрудничества между Вьетнамом и Китаем
Политическое доверие и динамичное экономическое сотрудничество
В последние годы вьетнамо-китайские отношения в целом сохраняют положительную динамику развития и достигли значительных результатов. Торговое сотрудничество является ярким примером двусторонних связей: Вьетнам на протяжении многих лет остается крупнейшим торговым партнером Китая среди стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и в настоящее время занимает 4-е место среди всех торговых партнеров Китая в мире (после США, Японии и Республики Корея).
Китай, в свою очередь, является крупнейшим торговым партнером Вьетнама, крупнейшим рынком импорта и вторым по величине рынком экспорта. Кроме того, КНР вышла на третье место среди крупнейших иностранных инвесторов во Вьетнаме. Двусторонний товарооборот в 2024 году достиг 205,2 млрд долларов США; за первые пять месяцев 2025 года — 92,9 млрд долларов.
По состоянию на конец января 2025 года, совокупный объем зарегистрированных китайских прямых инвестиций во Вьетнаме достиг 31,26 млрд долларов США с 5 195 действующими проектами, что ставит Китай на 6-е место среди 149 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам.
Только в 2024 году Китай занял первое место по числу новых проектов (955), и третье — по объему инвестиций (4,73 млрд долларов США, увеличение на 3,05%). За первые пять месяцев 2025 года Китай занял третье место по объему новых инвестиций: 453 проекта на сумму 1,81 млрд долларов США, уступив Сингапуру и Южной Корее. Китайские инвесторы осуществляют деятельность в 19 из 21 отрасли экономики с участием ПИИ и представлены в 55 из 63 провинций Вьетнама.
Создание импульса для углубления экономико-торгового сотрудничества
По словам Посла Вьетнама в Китае Фам Тхань Биня, визит Премьер-министра Фам Минь Тьиня стал первой рабочей поездкой в Китай одного из высших руководителей Вьетнама в 2025 году, состоявшейся вскоре после успешного государственного визита Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам в апреле 2025 года. Визит проходит в контексте празднования 75-летия установления дипломатических отношений и проведения Года гуманитарных обменов между двумя странами.
Посол подчеркнул, что на фоне нестабильной и непредсказуемой мировой экономики стороны должны продолжать расширять и повышать эффективность и качество практического сотрудничества, добиваясь конкретных и значимых результатов.
Стороны должны эффективно реализовать достигнутые на высшем уровне договоренности о сотрудничестве в различных сферах, укреплять материальную основу отношений, продвигать инвестиции, торговлю, расширять импорт товаров, особенно качественной вьетнамской сельхозпродукции. Приоритетом должно стать осуществление крупномасштабных совместных проектов, символов нового этапа вьетнамо-китайского партнерства, в частности — строительство трех железнодорожных линий стандартной колеи, соединяющих две страны: Лаокай — Ханой — Хайфон, Лангшон — Ханой и Монгкай — Халонг — Хайфон.
Необходимо поощрять китайские предприятия к расширению сотрудничества и увеличению инвестиций в сферы, где Китай обладает преимуществами, а Вьетнам испытывает потребность: наука и технологии, инновации, цифровая трансформация, «зеленый» рост, чистая энергетика и т. д.
Следует эффективно использовать взаимодополняющие преимущества двух экономик: Вьетнам обладает молодой, динамичной рабочей силой, развивающимся внутренним рынком и является привлекательным пунктом глобальной переориентации цепочек поставок; Китай — это огромный рынок, значительные финансовые ресурсы, технологии, опыт и крупные предприятия.
Кроме того, необходимо эффективно использовать потенциал региональных соглашений о свободной торговле, таких как Всеобъемлющее региональное экономическое партнёрство (RCEP) и обновлённую версию Соглашения о свободной торговле АСЕАН — Китай (ACFTA 3.0), для сбалансированного роста двусторонней торговли.
Обе стороны должны активно развивать стратегическое соединение железнодорожных линий, модернизировать инфраструктуру, логистику, эффективно использовать системы дистрибуции, розничной торговли и электронной коммерции, ускорить создание «умных» погранпереходов и специализированных дорог для транспортировки грузов.
При наличии преимуществ, потенциала, спроса и прочной основы двусторонних отношений, а также при общей решимости и усилиях двух партий, двух государств и народов, вьетнамо-китайские отношения будут активно развиваться в будущем ради интересов народов обеих стран, ради мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.