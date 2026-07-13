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Укрепление экономических связей между регионами Вьетнама и мухафазой Красное Море (Египет)
Губернатор Валид Аль-Барки представил преимущества мухафазы Красное Море — одного из наиболее динамично развивающихся регионов Египта, обладающего значительным потенциалом в сфере морских портов, туризма, горнодобывающей промышленности, нефтегазового сектора, возобновляемой энергетики, аквакультуры и морской экономики. Особо было отмечено, что мухафаза располагает крупными запасами фосфатной руды, значительная часть которой проходит первичную переработку перед экспортом. Валид Аль-Барки подтвердил, что мухафаза придаёт большое значение развитию международного сотрудничества и готова создавать максимально благоприятные условия для вьетнамских компаний, заинтересованных в изучении инвестиционных и коммерческих возможностей, прежде всего в сферах туризма, добычи полезных ископаемых, логистики и развития морской экономики.
Ранее, 9 июля, Посол Нгуен Нам Зыонг и делегация Посольства Вьетнама провели рабочую встречу с председателем Торговой палаты мухафазы Красное Море Халедом Абдельгелилем. Высоко оценив достижения Вьетнама в социально-экономическом развитии, Халед Абдельгелиль отметил положительные результаты сотрудничества предприятий двух стран в области добычи и торговли фосфатной рудой и предложил расширить взаимодействие в сферах добычи полезных ископаемых, туризма и логистики в целях укрепления деловых связей.
Посол Нгуен Нам Зыонг подчеркнул, что предприятия и региональные торгово-промышленные палаты играют ключевую роль в практической реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне руководителями двух государств. Учитывая взаимодополняющий характер экономик Вьетнама и Египта, Посол предложил сосредоточить сотрудничество на трёх приоритетных направлениях: обеспечении устойчивости цепочек поставок и сбалансированности торговли; развитии морской экономики и высокотехнологичной аквакультуры; а также укреплении взаимодействия в сфере логистики и морских портов.
В тот же день Посол Нгуен Нам Зыонг и председатель Торговой палаты мухафазы Красное Море Халед Абдельгелиль совместно открыли форум «Экономическое партнёрство между Вьетнамом и Египтом: рост и новые возможности». В мероприятии приняли участие многочисленные предприятия мухафазы Красное Море, выразившие значительный интерес к расширению сотрудничества с вьетнамскими партнёрами.
Руководитель Торгового представительства Вьетнама в Египте Нгуен Зуй Хынг представил информацию о последних достижениях Вьетнама в социально-экономическом развитии и сообщил, что по итогам 2025 года объём двусторонней торговли между Вьетнамом и Египтом впервые превысил 700 млн долларов США.
Участники форума отметили, что помимо традиционных товаров обе страны располагают значительным потенциалом для дальнейшего расширения взаимной торговли. Вьетнам может увеличить экспорт чая, риса, замороженных креветок, машин, оборудования и электротехнической продукции, тогда как Египет обладает преимуществами в поставках цитрусовых, винограда, минеральных удобрений и особенно фосфатной руды.
В рамках форума участники также ознакомились с выставочной экспозицией, на которой были представлены некоторые наиболее конкурентоспособные товары Вьетнама.