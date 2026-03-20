Укрепление туристических связей между Вьетнамом и Австралией

Событие «Старт 2026 года» авиакомпании Vietnam Airlines в Сиднее (Австралия). (Фото: ВИА)

19 марта в городе Сидней национальная авиакомпания Vietnam Airlines провела мероприятие «Старт 2026 года» с участием большого числа туристических агентств и партнёров по дистрибуции на рынке «страны кенгуру».



Мероприятие было направлено на информирование о новейших политических решениях, обмен видением развития и ключевыми планами действий авиакомпании на 2026 год, а также на подтверждение приверженности расширению сотрудничества с партнёрами в Австралии, повышению качества обслуживания и обеспечению пассажиров безопасными, комфортными и отражающими вьетнамскую идентичность перелётами. Это способствует развитию туристического и экономического обмена между Вьетнамом и Австралией и укреплению привлекательности Вьетнама как направления для австралийских туристов.



Событие прошло в оживлённой атмосфере и началось с презентации представителей Vietnam Airlines, в которой были представлены обновления политики сотрудничества с агентствами, стратегия расширения рынка и меры по улучшению клиентского опыта. Далее состоялась сессия вопросов и ответов с партнёрами, посвящённая обсуждению рыночного спроса и возможностей сотрудничества в ближайшей перспективе.



В интервью корреспонденту ВИА на полях мероприятия Нгуен Хыу Тунг, глава представительства Vietnam Airlines в Австралии, отметил, что данное событие открывает серию программ сотрудничества авиакомпании на австралийском рынке в 2026 году, а также служит возможностью укрепить связи с агентской сетью — одним из ключевых каналов дистрибуции компании в этом регионе Океании.

Гора Баден занимает видное место на туристической карте южного региона.

В свою очередь, говоря о видении и стратегии до 2030 года, Нго Куанг Ань, отвечающий за коммерцию и маркетинг филиала Акционерной компании авиации Вьетнама в Австралии, сообщил, что Vietnam Airlines ускоряет расширение маршрутной сети и повышает операционную эффективность; стремится повысить качество услуг с целью получения официального 5-звёздочного рейтинга Skytrax; активно инвестирует в цифровую трансформацию для улучшения как операционной деятельности, так и клиентского опыта; рассматривает безопасность и устойчивое развитие как приоритет, продолжая сокращать выбросы и внедрять более экологичные технологии. В долгосрочной перспективе Vietnam Airlines нацелена войти в тройку ведущих авиакомпаний полного сервиса в Юго-Восточной Азии и стать одной из самых популярных авиакомпаний региона.

Катарина Аттард, туристический консультант компании Encounter Travel, отметила, что Вьетнам в настоящее время становится «горячей точкой» для австралийских туристов благодаря известной кухне, живописной природе, доступным ценам и удобству передвижения благодаря географической близости к Австралии. Кроме того, многие клиенты отмечают высокий уровень удовлетворённости полётами с национальной авиакомпанией Вьетнама: прямые рейсы сокращают время в пути, стоимость билетов ниже по сравнению с конкурентами, а качество обслуживания остаётся стабильным и высоким, делая путешествия более удобными и комфортными.

На полях мероприятия многие австралийские туристы также поделились положительными впечатлениями от поездок во Вьетнам и перелётов с Vietnam Airlines. Они особо отметили дружелюбное обслуживание, блюда с вьетнамским колоритом на борту и комфортное пространство салона на дальнемагистральных рейсах. Также высоко оценивалась удобная маршрутная сеть, соединяющая крупные города Австралии с Вьетнамом и другими направлениями региона.