Укрепление традиционной дружбы, придание нового импульса стратегическому партнёрству между Вьетнамом и Италией

По случаю предстоящего официального визита Председателя Национального собрания Вьетнама (НС) Чан Тхань Мана в Италию посол Вьетнама в Италии Нгуен Фыонг Ань в интервью корреспонденту ВИА в Риме поделилась оценкой значения и основных направлений визита, а также ключевыми особенностями вьетнамско-итальянских отношений стратегического партнёрства и перспективами двустороннего сотрудничества в ближайшее время.

 

Посол Нгуен Фыонг Ань дала интервью корреспонденту ВИА (Фото: ВИА)

Посол Нгуен Фыонг Ань дала интервью корреспонденту ВИА (Фото: ВИА)

Оценивая контекст и значение предстоящего визита Председателя НС Чан Тхань Мана в Италию, посол Нгуен Фыонг Ань отметила, что официальный визит в апреле имеет особое внешнеполитическое значение и проходит на фоне весьма динамичного развития стратегического партнёрства между Вьетнамом и Италией. Это первый зарубежный визит Председателя НС Чан Тхань Мана в новом мандате и также первый официальный визит Председателя НС в Италию за более чем 10 лет.

Визит конкретизирует внешнеполитический курс XIV съезда КПВ по независимости, самодостаточности, многосторонности и диверсификации внешних связей, подчёркивает активное международное сотрудничество как одну из ключевых и постоянных задач, а также демонстрирует высокое значение, которое Вьетнам придаёт Италии как важному партнёру в ЕС.

На фоне тенденции расширения сотрудничества между Вьетнамом и ЕС визит Председателя НС Чан Тхань Мана подтверждает решимость руководства двух стран углублять стратегическое партнёрство, способствуя укреплению роли и международного положения Вьетнама в регионе и мире. Он также создаёт новый импульс для эффективного использования Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), а также расширения практического сотрудничества с ЕС через страны-члены, включая Италию.

По словам посла Нгуен Фыонг Ань, в рамках визита Председатель НС и высокопоставленная делегация проведут ряд важных встреч на высоком уровне, включая переговоры с Президентом Италии Серджо Маттареллой и работу с руководством Палаты депутатов и Сената Италии. Делегация также встретится с Группой парламентской дружбы Вьетнам – Италия, укрепляя партийный канал сотрудничества. Это станет важной возможностью для обзора, обмена мнениями и выработки направлений совершенствования правовой базы, создавая прочную основу для расширения двустороннего сотрудничества и возможного повышения уровня отношений в будущем.

Что касается ключевых направлений сотрудничества, стороны обладают значительным потенциалом. Экономика, торговля и инвестиции остаются важнейшей опорой. При товарообороте около 7,5 млрд долларов США и статусе Вьетнама как третьего по величине торгового партнёра Италии в АСЕАН, обе стороны будут стремиться эффективно использовать возможности EVFTA.

Кроме того, планируется продвижение сотрудничества в новых и более практических сферах, таких как инновации, перерабатывающая и обрабатывающая промышленность, высокие технологии, возобновляемая энергетика и сохранение культурного наследия. Особый потенциал имеет итальянское инвестирование во Вьетнам в области вспомогательной промышленности, технологий переработки, зелёной экономики и финансов, чему способствуют важные финансовые институты, поддерживающие интернационализацию итальянского бизнеса, такие как SACE и SIMEST.

В сфере зелёного перехода, цифровой трансформации и инноваций Италия является страной с высоким уровнем развития циркулярной экономики, возобновляемой энергетики и охраны культурного наследия. Стороны могут расширять сотрудничество в области возобновляемой энергетики (ветровая и солнечная энергия), энергосберегающих технологий, управления водными ресурсами и устойчивого городского развития.

Культурные обмены, связи между народами, образование и сотрудничество между регионами также являются перспективными направлениями. Обе страны обладают богатым культурным наследием и будут активизировать продвижение образа друг друга, расширять авиасообщение и усиливать сотрудничество между местными органами власти. В сфере образования расширение преподавания вьетнамского языка в университетах Италии будет способствовать продвижению культуры Вьетнама.

В рамках многостороннего и глобального сотрудничества обе страны продолжат тесную координацию на международных форумах, таких как ООН, АСЕАН – ЕС, внося вклад в мир, стабильность и устойчивое развитие.

Посол Нгуен Фыонг Ань выразила твердую уверенность в светлых перспективах отношений между Вьетнамом и Италией в ближайшее время. Высокий уровень политического доверия, прочная основа традиционной дружбы, а также значительный потенциал сотрудничества в таких сферах, как экономика, торговля, культура, образование и гуманитарные обмены создают мощный импульс для вывода стратегического партнёрства на новый уровень. При этом парламентское сотрудничество играет особенно важную роль в укреплении политического доверия и продвижении практического взаимодействия между двумя странами. Высокопоставленные мероприятия и официальные встречи Председателя НС с руководством парламента Италии, а также встречи и рабочие контакты с Группой парламентской дружбы Вьетнам – Италия в ходе данного визита будут способствовать укреплению взаимопонимания. Это является прямым и эффективным каналом диалога для укрепления политического доверия и развития двусторонних отношений во всех сферах.

Через парламентское сотрудничество стороны обмениваются законодательным опытом и практиками государственного управления, особенно в новых областях, таких как цифровая трансформация, возобновляемая энергетика и зелёная экономика, в которых Италия обладает сильными преимуществами, а Вьетнам испытывает потребность в развитии. Ранняя ратификация Парламентом Италии Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) является наглядным примером роли парламента в создании благоприятной среды для инвестиций и торговли.

Посол выразила уверенность, что стратегическое партнёрство между Вьетнамом и Италией продолжит активно и всесторонне развиваться, достигая значительных и впечатляющих результатов в будущем.

ИЖВ/ВИА

