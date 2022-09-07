Укрепление сотрудничество между Ханоем и Нур-Султаном

6 сентября председатель Народного комитета г. Ханоя Чан Ши Тхань принял в гостях посла Казахстана во Вьетнаме Ерлана Байжанова. В ходе встречи обсудились наиболее актуальные вопросы сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

Выступая на встрече, посол Ерлан Байжанов выразил удовлетворение тем, что традиционная дружба между двумя странами постоянно продвигается и развивается. Об этом свидетельствуют визиты лидеров двух стран на высшем уровне. Столицы Нур-Султан (бывшая Астана) и Ханой также установили дружеские отношения, подписав в 2012 году меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству во многих областях.

Посол Ерлан Байжанов подчеркнул, что наступает благоприятное время для расширения сотрудничества, увеличения обмена делегациями между двумя столицами и создания благоприятных условий для введения бизнеса, поиска партнеров и инвесторов.

Со своей стороны, председатель Народного комитета Ханоя Чан Ши Тхань высоко оценил достижения Казахстана за последние годы, а также обязательства по сотрудничеству, которые установили Ханой и Нур-Султан. Это способствует продвижению эффективного сотрудничества между Вьетнамом и Казахстаном в целом, Ханоем и Нур-Султаном в частности.

Руководитель г. Ханоя предложил, чтобы казахстанская сторона увеличила инвестиции в области туризма, строительства и городского развития./