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Укрепление сотрудничества между Ханоем и Пекином
На встрече Нгуен Ван Фонг выразил радость, когда он вместе с ханойской делегацией посетил столицу Пекин по случаю 30-летия установления официальных дружественных отношений между Ханоем и Пекином. Будучи городом, имеющим дружественные отношения почти со 100 крупными городами мира, Ханой всегда придает большое значение развитию дружественных отношений и сотрудничества с китайскими населенными пунктами, особенно со столицей Пекин, тем самым способствуя дальнейшему углублению и совершенствованию всеобъемлющего стратегического сотрудничества, построения Вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим.
От имени руководства Ханоя заместитель секретаря горкома партии Нгуен Ван Фонг искренне поблагодарил город Пекин за продолжение поддержки организации учебного класса для кандидатов на должность члена ЦК парткома Ханоя на срок 2025-2030 гг., проведенного на основе Меморандума о сотрудничестве между оргкомитетом парткома Ханоя и Политической школой при парткоме Пекина.
Заместитель секретаря парткома Ханоя высоко оценил отношения между Вьетнамом и Китаем, в целом, между двумя городами Ханоем и Пекином, в частности, в последнее время и выразил уверенность в том, что совместная деятельность между Ханоем и Пекином принесет практические результаты, способствуя укреплению экономического и социального развития двух городов, продвижению ханойско-пекинских отношений в качестве модели сотрудничества на местном уровне между Вьетнамом и Китаем, а также содействию развитию всеобъемлющего стратегического сотрудничества между двумя странами. Нгуен Ван Фонг предложил конкретные направления сотрудничества двух городов на ближайшее время.
Во-первых, продолжать поддерживать двусторонние обмены всех уровней между двумя населенными пунктами. Во-вторых, расширить сотрудничество в культурной сфере. В-третьих, укреплять сотрудничество в сфере образования для улучшения качества человеческих ресурсов. В-четвертых, продвигать пропаганду и повышать осведомленность всех слоев общества, особенно молодого поколения, о значении и важности всеобъемлющего стратегического сотрудничества между Вьетнамом и Китаем, а также отношений дружественного сотрудничества между Ханоем и Пекином. В-пятых, содействовать экономическому сотрудничеству и инвестициям в областях, представляющих интерес обеих сторон.
От имени руководства города Пекина член ЦК КПК, заместитель секретаря парткома Пекина Лю Вэй приветствовал ханойскую делегацию во главе с заместителем секретаря парткома Ханоя Нгуен Ван Фонгом. Он подчеркнул, что визит делегации имеет позитивное значение и направлен на реализации договоренных пунктов соглашения, подписанного членом Политбюро, секретарем Ханойского партийного комитета Динь Тьен Зунгом и членом парткома Пекина Доаном Люком в сентябре 2023 года, продолжение и расширение сотрудничества между двумя городами.