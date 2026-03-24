Укрепление сотрудничества между фронтами Вьетнама и Камбоджи

Председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама Буй Тхи Минь Хоай и председатель Национального совета Фронта солидарности и развития Отечества Камбоджи Мен Сам Ан подписывают соглашение о сотрудничестве между двумя организациями на период 2026–2031 годов. (Фото: ВИА)

Приветствуя камбоджийскую делегацию, Буй Тхи Минь Хоай отметила особую значимость визита, который проходит на фоне продолжающегося позитивного развития традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами по партийной, государственной, парламентской, правительственной и народной линиям.

Она выразила уверенность, что визит будет способствовать укреплению взаимодействия между двумя фронтами, углублению отношений добрососедства, традиционной дружбы, всестороннего сотрудничества и их долгосрочной устойчивости между Вьетнамом и Камбоджей.

Подчеркнув направляющую роль межпартийных связей, она отметила, что именно такое сотрудничество создаёт основу для расширения взаимодействия во всех сферах. Последние обмены на высоком уровне, включая встречи руководителей партий Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, способствовали укреплению политического доверия и открыли новые направления стратегического сотрудничества на предстоящий период.



Мен Сам Ан поздравила Вьетнам с последними достижениями, особенно в области административной реформы и повышения эффективности государственного управления. Она подчеркнула, что сотрудничество между двумя фронтами будет и впредь способствовать повышению осведомлённости населения, особенно молодёжи, об исторических основах и непреходящем значении двусторонних отношений.



Она отметила, что расширение обменов, обмен опытом и продвижение образовательной работы, связанной с наследием прежних лидеров, помогут сохранять и развивать отношения для будущих поколений.



Обе стороны также договорились поощрять более тесное взаимодействие между местными фронтовыми организациями, особенно в приграничных провинциях, с целью формирования границы мира, стабильности, сотрудничества и взаимного развития.

В соответствии с новым соглашением стороны будут поддерживать регулярные обмены делегациями высокого уровня, организовывать двусторонние консультации и международные конференции по вопросам приграничного сотрудничества раз в два года, а также проводить тематические семинары по деятельности фронтов. Кроме того, стороны будут координировать мероприятия по случаю 60-летия установления дипломатических отношений в 2027 году.



Соглашение также подчёркивает необходимость совместных усилий по сбору общественного мнения о двусторонних отношениях и деятельности фронтов, совершенствованию механизмов сотрудничества и содействию реализации двусторонних договоров и соглашений, тем самым внося вклад в устойчивое развитие двух стран в условиях всё более глубокой региональной и глобальной интеграции.