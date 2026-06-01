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Укрепление сотрудничества между СМИ Вьетнама и Республики Корея в цифровую эпоху
По словам председателя Союза журналистов Вьетнама, в последние дни организация провела ряд важных мероприятий по случаю 101-й годовщины Дня революционной журналистики Вьетнама. Одним из наиболее заметных событий стала Национальная журналистская выставка, объединившая представителей СМИ со всей страны для обмена опытом, профессионального общения и демонстрации журналистских материалов широкой общественности.
В рамках юбилейных мероприятий Союз журналистов Вьетнама также организовал Национальный форум журналистики, включавший ряд специализированных дискуссионных сессий. Особое внимание было уделено вопросам реструктуризации редакций, повышения эффективности работы медиаструктур, применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в журналистике и поиска устойчивых бизнес-моделей в условиях цифровой трансформации.
Ле Куок Минь отметил, что возможности и вызовы, с которыми сегодня сталкивается журналистика, во многом схожи во многих странах мира. В связи с этим Союз журналистов Вьетнама заинтересован в дальнейшем изучении опыта корейских коллег. Недавно организация направила двух опытных журналистов для участия в профессиональных мероприятиях в Республике Корея, что позволило им ознакомиться с новейшими тенденциями развития мировой журналистики.
Председатель Союза журналистов Вьетнама высоко оценил взаимные визиты, программы обменов и различные формы сотрудничества между журналистскими сообществами двух стран, выразив надежду, что в будущем Ханой и другие регионы Вьетнама будут принимать ещё больше корейских журналистов, медиаэкспертов и официальных делегаций.
Поблагодарив вьетнамскую сторону за тёплый приём, председатель Ассоциации журналистов Республики Корея Пак Чон Хён отметил, что вьетнамская журналистика недавно отметила важную историческую дату — 101-ю годовщину Дня революционной журналистики Вьетнама. Он выразил уверенность, что Союз журналистов Вьетнама и впредь будет играть важную роль и вносить значительный вклад в развитие страны.
Пак Чон Хён подчеркнул: «Каждый мой визит во Вьетнам позволяет лучше узнать эту страну и её народ. Это способствует укреплению дружбы между Вьетнамом и Республикой Корея. Наши народы имеют много общего и способны хорошо понимать друг друга. Кроме того, 2026 год знаменует 130-летие со дня выхода первой корейскоязычной газеты, изданной в 1896 году. Журналистика всегда способствовала и продолжает способствовать формированию здорового и прогрессивного общества».
По словам Пак Чон Хёна, Ассоциация журналистов Республики Корея объединяет множество высококвалифицированных специалистов и экспертов. В случае дальнейшего расширения сотрудничества с Союзом журналистов Вьетнама и регионами страны её члены готовы активно содействовать развитию связей, продвижению туризма, культуры и уникальных преимуществ каждого вьетнамского региона.
По итогам встречи стороны сошлись во мнении, что в условиях стремительных изменений в мировой медиасфере под влиянием цифровых технологий и искусственного интеллекта особое значение приобретает расширение обмена информацией, управленческим опытом и профессиональными практиками между журналистскими организациями. Обе стороны выразили заинтересованность в скорейшем развитии совместных программ сотрудничества, обменов и обмена опытом для более эффективного использования преимуществ каждой из сторон в цифровую эпоху и дальнейшего укрепления взаимодействия между журналистскими сообществами Вьетнама и Республики Корея.