Укрепление сотрудничества между КПВ и НРПЛ

Это является высшим механизмом сотрудничества, имеющим особо важное значение в определении стратегического направления, способствующего дальнейшему углублению и развитию отношений великой дружбы, особой солидарности, всестороннего сотрудничества и стратегического единства между Вьетнамом и Лаосом, принося реальную пользу народам двух стран и внося вклад в поддержание мира, безопасности и общего процветания региона и мира.

На встрече Генсекретарь То Лам и Генсекретарь, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит проинформировали друг друга о ситуации в каждой партии и каждой стране; дали оценку основным, наиболее значимым результатам сотрудничества между двумя партиями и двумя странами за последнее время; обменялись мнениями о ряде механизмов, направленных на создание прорыва в двустороннем сотрудничестве в новых условиях; поделились взглядами на мировую и региональную ситуацию, представляющую взаимный интерес.

Оба руководителя выразили удовлетворение глубоким, эффективным и содержательным развитием вьетнамско-лаосских отношений. Подводя итоги важного сотрудничества за прошедший год, Генсекретарь, Президент Тхонглун Сисулит подчеркнул, что обе стороны успешно организовали и реализовали Соглашение высокого уровня между двумя партиями и двумя государствами; министерства, ведомства, органы центрального и местного уровня, предприятия двух стран активно и эффективно осуществляли подписанные меморандумы о сотрудничестве; тесные политические отношения и далее служат прочной основой и движущей силой для развития сотрудничества во всех сферах.

Стороны высоко оценили всё более тесное, эффективное сотрудничество в области обороны и безопасности, которое продолжает укрепляться и оставаться важным столпом двусторонних отношений; стороны успешно координировали реализацию многих проектов, способствующих укреплению оборонного и силового потенциала Лаоса, эффективно выполняли планы и программы сотрудничества; хорошо осуществляли поиск, сбор и репатриацию останков вьетнамских добровольцев и специалистов, погибших в Лаосе. Две стороны также усилили координацию с Камбоджей для реализации результатов встречи лидеров трех партий, достигнув консенсуса по долгосрочным направлениям развития, уделяя первоочередное внимание тесным, стратегически значимым отношениям трех стран.

Оба руководителя отметили позитивные сдвиги в сотрудничестве в области экономики, торговли и инвестиций. За последнее время руководители двух стран уделяли пристальное внимание обеспечению своевременной реализации ключевых совместных проектов, способствующих повышению качества жизни населения двух стран. Сферы культуры, образования, науки и техники продолжали получать внимание, развиваться и приносить практические результаты. Сотрудничество между партийными органами, министерствами и ведомствами правительств, а также взаимодействие и обмены между общественными организациями центрального и местного уровня были и далее укреплены.

Лидеры подтвердили, что продолжат укреплять и углублять отношения великой дружбы, особой солидарности, всестороннего сотрудничества и стратегической связи между Вьетнамом и Лаосом посредством реализации имеющихся эффективных механизмов сотрудничества, а также создания и внедрения новых механизмов, согласованных руководством двух стран, тем самым активно содействуя достижению целей развития каждой страны.

Обе стороны подтвердили, что и впредь будут совместно продвигать отношения между двумя партиями и двумя государствами вглубь, считая их ключевым, основополагающим столпом, определяющим общую стратегическую ориентацию для всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом. Подтвержден неизменный курс двух партий и двух государств на постоянное плечом к плечу движение, поддержку и взаимопомощь в деле обновления, строительства, развития и защиты Отечества; подчеркнуто, что отношения Вьетнам – Лаос, Лаос – Вьетнам всегда являются высшим приоритетом во внешней политике каждой страны, образцовыми, имеющими долгосрочное стратегическое значение и являющимися одним из решающих факторов успеха революционного дела в каждой стране.

Обе стороны подтвердили, что будут тесно координировать действия по стратегическим вопросам, связанным с безопасностью и развитием, а также совместно готовиться к успешному проведению очередных Национальных съездов каждой партии. Лидеры обеих стран особо подчеркнули стратегическую важность дальнейшего укрепления столпа сотрудничества в области обороны, безопасности и внешней политики для обеспечения политической стабильности, безопасности и общественного порядка; отметили, что это является одним из важных столпов особых вьетнамско-лаосских отношений.

Обе стороны подтвердили, что и впредь будут максимально эффективно использовать существующие механизмы сотрудничества, а также и далее обновлять и повышать качество координации во всех областях. На этой основе две страны рассмотрят возможность создания новых, соответствующих современным требованиям механизмов сотрудничества, направленных на дальнейшее укрепление особых отношений солидарности Вьетнам – Лаос, обеспечение практических выгод для народов обеих стран, а также вклад в мир, сотрудничество и развитие в регионе и мире. Лидеры также договорились продолжать к своевременному обмену информацией, проведению консультаций по позициям, тесной координации и взаимной поддержке на международных и региональных форумах.

На встрече Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и Премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон согласились активизировать торгово-инвестиционное сотрудничество, считая его важным столпом стратегической связки Вьетнам – Лаос. Обе страны будут эффективно осуществлять Совместные заявления, высокоуровневые соглашения и программы сотрудничества между министерствами, ведомствами и местными органами; укреплять взаимосвязанность и взаимодополняемость двух экономик; активно устранять трудности и препятствия в процессе реализации.