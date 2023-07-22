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Укрепление сотрудничества между городом Дананг и населенными пунктами Китая
Во второй половине дня 20 июля секретарь партийного комитета Дананга Нгуен Ван Куанг принял посла Китая Хун Бо во Вьетнаме. В своём выступлении секретарь партийного комитета Дананга Нгуен Ван Куанг подчеркнул, что двусторонние отношения между Вьетнамом и Китаем хорошо развиваются. Об этом свидетельствуют визиты многих высших руководителей Вьетнама , особенно визит генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга после 20-го съезда Коммунистической партии Китая.
Поздравляя с успехом 20-ого съезда Коммунистической партии Китая и восстановлением экономики Китая после пандемии COVID-19, секретарь партийного комитета Дананга Нгуен Ван Куанг заявил, что обе стороны активно содействуют развитию туризма. Дананг всегда создает благоприятные условия для иностранных предприятий, в том числе китайских компаний, желая содействовать развитию туризма. Отношения между местностями Китая и Данангом являются важным фактором, содействующим укреплению отношений между двумя странами.
Секретарь партийного комитета Дананга Нгуен Ван Куанг выразил надежду, что посол Китая во Вьетнаме Хун Бо создаст благоприятные условия для развития экономики и туризма между Данангом и населенными пунктами Китая.
Посол Хун Бо подчеркнул, что официальный визит генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга в Китай после 20-го съезда Коммунистической партии Китая имеет важное историческое значение. В настоящее время две страны постоянно содействуют развитию экономики и туризму. В частности, в течение трех лет пандемии COVID-19 две страны сохраняли относительно высокий двусторонний товарооборот. Китай желает поощрять китайские предприятия на инвестирование во Вьетнам, включая город Дананг, который обладает преимуществами в привлечении инвестиций.
Посол Китая во Вьетнаме выразил желание, чтобы Дананг поддерживал китайские компании и создавал благоприятные условия для их инвестиционной деятельности. Он выразил уверенность в том, что отношения сотрудничества между двумя партиями и двумя странами будут развиваться более тестно во всех областях и всё больше китайцев смогут приезжать во Вьетнам, потому что в этой стране можно посетить множество красивых мест.