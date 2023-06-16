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Укрепление сотрудничества между вьетнамскими и чешскими предприятиями
В Форуме приняли участие представители Министерства промышленности и торговли Чехии, чешских и вьетнамских предприятий, ученые и приглашённые гости. Мероприятие направлено на укрепление взаимопонимания и сотрудничества между предприятиями двух стран, на эффективную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита премьер-министра Чехии Петра Фиалы во Вьетнам, и содействие развитию традиционной дружбы и многопланового сотрудничества между Вьетнамом и Чешской Республикой.
Выступая на открытии Форума, Зденек Зайчек, председатель Чешской торговой палаты подчеркнул, что Форум предоставит вьетнамским и чешким предприятиям возможность обменяться опытом и укрепить сотрудничество. Зденек Зайчек выразил надежду, что Чешская торговая палата станет надежным партнером, готовым поддержать предприятия двух стран в устранении трудностей в торговле, напрямую представив список проблем правительству Чехии, правительству Вьетнама, а также в рамках Европейского парламента (ЕП).
В своём выступлении посол Вьетнама в Чешской Республике Тхай Суан Зунг оценил, что в условиях сложной мировой обстановки традиционная дружба и многогранное сотрудничество между Вьетнамом и Чехией постоянно развиваются. Две страны регулярно обмениваются делегациями на всех уровнях. Нельзя не упомянуть визит премьер-министра Чехии Петра Фиалы во Вьетнам в апреле, визит министра промышленности и торговли Чешской Республики во Вьетнам в феврале и официальный визит министра иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шона в Чешскую Республику с 9 по 10 июня. Несмотря на сильное влияние пандемии COVID-19, экономические отношения между двумя странами активно развиваются. В период 2020-2023 годов двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Чехией вырос двузначным числом, достигнув 2,4 млрд долларов США в 2022 году. По словам посла, данный форум направлен на дальнейшее укрепление сотрудничества между предприятиями двух стран в сферах торговли, инвестиций, туризма, науки и технологий, обороны и безопасности и устойчивого развития.
На Форуме представители предприятий, администраторы и ученые обменялись информацией о рынках двух стран, уделяя особое внимание потенциальным областям, в которых обе страны имеют сильные стороны и хотят сотрудничать друг с другом.