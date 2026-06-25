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Укрепление сотрудничества между Вьетнамом и ЮНИСЕФ во имя всестороннего развития вьетнамских детей

Заместитель Премьер-министра подтвердила, что Партия и Государство Вьетнама всегда уделяют особое внимание детям и неизменно руководствуются принципом: «Дети сегодня — это мир завтрашнего дня», рассматривая детей как приоритетную группу населения и как трудовые ресурсы, определяющие будущее страны.
  Заместитель Премьер-министра Фам Тхи Тхань Ча принимает главу Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) во Вьетнаме Сильвию Данайлов. Фото: ВИА  
Утром 24 июня в здании Правительства член Секретариата ЦК КПВ, заместитель Премьер-министра Фам Тхи Тхань Ча приняла и провела рабочую встречу с главой Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) во Вьетнаме Сильвией Данайлов.

В ходе встречи, высоко оценив поддержку и тесное сотрудничество ЮНИСЕФ с Правительством Вьетнама, заместитель Премьер-министра Фам Тхи Тхань Ча подчеркнула, что 2025 год является знаменательной вехой, ознаменовавшей 50-летие сотрудничества между Правительством Вьетнама и ЮНИСЕФ в реализации чрезвычайно важной миссии по защите, заботе и воспитанию детей.

Она отметила, что в период сотрудничества с 2017 по 2025 год были реализованы многочисленные практические программы и проекты в различных областях — от охраны здоровья и питания детей до совершенствования институциональной и нормативной базы в сфере защиты, заботы и воспитания детей.

Заместитель Премьер-министра подтвердила, что Партия и Государство Вьетнама всегда уделяют особое внимание детям и неизменно руководствуются принципом: «Дети сегодня — это мир завтрашнего дня», рассматривая детей как приоритетную группу населения и как трудовые ресурсы, определяющие будущее страны.

Говоря о предстоящем периоде, заместитель Премьер-министра сообщила, что Вьетнам сосредоточит усилия на реализации четырёх основных приоритетных задач в сфере защиты, заботы и воспитания детей.

Во-первых, продолжить пересмотр и совершенствование всей системы законодательства и государственной политики в целях более эффективной защиты, заботы и воспитания детей в новую эпоху развития.

Во-вторых, завершить формирование единой и взаимосвязанной системы государственного управления на трёх уровнях — центральном, провинциальном и общинном, обеспечив при этом тесную координацию всей политической системы. Ключевая роль в этой работе будет принадлежать Отечественному фронту Вьетнама всех уровней и входящим в его состав общественно-политическим организациям, которые должны совместно участвовать в защите, заботе и воспитании детей.

В-третьих, обеспечить приоритетное выделение ресурсов и создание механизмов для контроля и обеспечения безопасности детей как в киберпространстве, так и в повседневной жизни, с целью полного искоренения насилия в отношении детей.

В-четвёртых, уделять особое внимание всестороннему развитию детей (нравственному, интеллектуальному, физическому и эстетическому) начиная с периода внутриутробного развития и до достижения 18-летнего возраста, уделяя особое внимание детям из числа этнических меньшинств, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям приграничных и островных районов, а также детям с инвалидностью.

На этой основе заместитель Премьер-министра предложила ЮНИСЕФ продолжить сотрудничество с Вьетнамом, делиться международным опытом и оказывать техническую поддержку в совершенствовании институциональной и нормативной базы; развивать сотрудничество по защите детей в киберпространстве в условиях стремительного развития науки и технологий; содействовать предотвращению насилия в отношении детей и снижению рисков и несчастных случаев с их участием; совместно работать в сфере охраны здоровья и питания детей для формирования высококвалифицированных трудовых ресурсов; делиться опытом по созданию наиболее благоприятной семейной, школьной и общественной среды для детей.

Поблагодарив за тёплый приём, глава Представительства ЮНИСЕФ во Вьетнаме Сильвия Данайлов поздравила Вьетнам с достигнутыми успехами, отметив, что Вьетнам стал первой страной Азии и второй страной мира, ратифицировавшей Конвенцию о правах ребёнка, а в последние годы выступил с рядом инициатив и взял на себя важные обязательства по обеспечению прав детей.

Сильвия Данайлов сообщила, что ЮНИСЕФ в настоящее время взаимодействует с компетентными органами Вьетнама в разработке новой пятилетней программы сотрудничества с Правительством Вьетнама на период 2027–2031 годов, которая будет учитывать текущий уровень социально-экономического развития страны.

Глава Представительства ЮНИСЕФ также представила ряд ключевых рекомендаций по поддержке Вьетнама.

В частности, она предложила продолжить пересмотр и внесение изменений в законодательство с целью закрепления единого определения ребёнка как лица, не достигшего 18-летнего возраста, в соответствии с положениями международной Конвенции.

Кроме того, глава Представительства ЮНИСЕФ рекомендовала увеличить объёмы бюджетного финансирования, обеспечить наличие специализированных социальных работников на провинциальном и общинном уровнях, укреплять правовую базу и рассмотреть возможность криминализации новых видов преступлений для повышения уровня защиты детей в киберпространстве.

Одновременно ЮНИСЕФ предложил Вьетнаму продолжить инвестиции в систему социальной защиты уязвимых групп населения, уделять больше внимания вопросам психического здоровья молодёжи и разработать стратегию поддержки подростков и молодёжи, особенно в возрасте от 15 до 24 лет, в приобретении профессиональных навыков и переходе от обучения к трудовой деятельности.

Заместитель Премьер-министра Фам Тхи Тхань Ча подтвердила, что рекомендации ЮНИСЕФ в целом совпадают с направлениями и приоритетами, к реализации которых стремится Вьетнам.

Стороны договорились продолжать тесное взаимодействие и развивать равноправное и эффективное партнёрство во имя самой благородной цели — обеспечения всестороннего развития детей Вьетнама.

ВИА/ИЖВ

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