Укрепление сотрудничества между Вьетнамом и Мальтой

Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг проводит переговоры с постоянным заместителем министра иностранных дел и туризма Мальты. Фото: ВИА

23 января в Ханое заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг провела переговоры с постоянным заместителем министра иностранных дел и туризма Мальты Кристофером Кутайяром по случаю его визита во Вьетнам.



В атмосфере открытости, доверия и дружбы заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг выразила радость по случаю новой встречи с заместителем министра Кристофером Кутайяром в особый момент, когда во Вьетнаме проходит XIV Всевьетнамский партийный съезд Коммунистической партии Вьетнама, подчеркнув важное значение визита, который способствует дальнейшей реализации договорённостей, достигнутых на встрече в сентябре 2025 года на Мальте, а также открывает новые возможности для сотрудничества между двумя странами как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.



Заместитель министра Кристофер Кутайяр поблагодарил вьетнамскую сторону за тёплый приём, направил поздравления XIV съезду Партии и выразил глубокое впечатление от долгосрочного видения развития и стратегических целей Вьетнама с ориентирами на 2030 и 2045 годы. Он отметил, что интерес и стремление к сотрудничеству с Вьетнамом в Мальте возрастают, и подтвердил готовность к дальнейшему расширению практического взаимодействия с Вьетнамом в предстоящий период.



Стороны договорились активизировать обмены и контакты на всех уровнях, прежде всего на высоком уровне и между министерствами иностранных дел двух стран; усилить координирующую роль внешнеполитических ведомств в содействии связям и сотрудничеству между министерствами, ведомствами и регионами. По этому случаю заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг передала приглашение министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунга заместителю премьер-министра, министру иностранных дел и туризма Мальты Иану Боргу посетить Вьетнам.



В сфере экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг высоко оценила роль Мальты как транзитного узла в Средиземноморском регионе и предложила Мальте, как члену Европейского союза, продолжать содействовать скорейшей ратификации оставшимися странами ЕС Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA), а также поддержать усилия Европейской комиссии по скорейшей отмене «жёлтой карточки» ННН в отношении вьетнамской рыбной продукции.



Заместитель министра Кристофер Кутайяр подтвердил стремление Мальты развивать торговые обмены, сотрудничество и инвестиции с Вьетнамом в таких приоритетных сферах, как судоходство, подготовка морских экипажей, фармацевтика, полупроводники, образование и туризм, а также выразил готовность координировать организацию бизнес-делегаций для изучения двусторонних возможностей сотрудничества.



Оба заместителя министра приветствовали создание механизма политических консультаций между двумя министерствами иностранных дел и договорились активизировать сотрудничество в сфере образования и подготовки кадров, народных обменов и туризма; содействовать роли «моста» в укреплении взаимодействия между Мальтой и Юго-Восточной Азией, а также между Вьетнамом, АСЕАН и ЕС. Стороны подтвердили намерение продолжать взаимную поддержку на международных форумах и в международных организациях, вновь подтвердив приверженность Уставу Организации Объединённых Наций (ООН) и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС 1982 года).



По вопросу Восточного моря стороны подчеркнули свою позицию и важность поддержания мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и авиации в регионе.



В рамках визита постоянный заместитель министра иностранных дел и туризма Мальты также провёл рабочую встречу с руководством Дипломатической академии Вьетнама, а также встретился и пообщался со студентами Академии.