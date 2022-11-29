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Укрепление сотрудничества между ВИА и кубинской газетой Granma
Выступая на рабочей встрече, г-жа Арлин Альберти Лофорте подчеркнула, что пресса Вьетнама и Кубы уже давно поддерживает тесные отношения, разделяя одну и ту же цель служить Коммунистической партии, правительству и народу двух стран.
В контексте мир переживает множество кризисов, связанных с войнами и эпидемиями. В настоящее время Куба, как и газета Granma, сталкивается со многими трудностями и вызовами.
Газета Granma в настоящее время имеет тираж в 500.000 экземпляров в день, распространяемых в 38 странах; ведет передачи на радио и телевидении, а также увеличивает свое присутствие в социальных сетях за счет ограниченных ресурсов.
Кроме того, газете Granma очень интересен опыт развития модели конвергентной редакции, современного способа организации журналистики; расширение своего присутствия в социальных сетях, а также на других интерактивных информационных площадках для привлечения молодежи и борьбы с дезинформацией враждебных сил.
Приветствуя делегацию газеты Granma, находящуюся в ВИА с рабочим визитом, генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг пожелала газете Granma дальнейших успехов в ее миссии в качестве органа Коммунистической партии Кубы; успешной и полезной командировки во Вьетнам для делегации газеты Granma.
Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг сказала, что у газеты Granma и ВИA есть сходство. ВИA была создана 15 сентября 1945 года, сразу после рождения Демократической Республики Вьетнам, став национальным информационным агентством и официальным источником информации о Вьетнаме для внутренних и зарубежных систем СМИ; работающим в направлении к развитию по модели основного агентства мультимедийной прессы.
Имея систему из 63 корпунктов во всех провинциях и городах по всей стране и 30 корпунктов за границей на всех 5 континентах, ВИA обладает сетью репортеров, работающих во всех частях страны и в большинстве ключевых регионов мира, включая корпункт в Гаване, Куба.
Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг поблагодарила руководителей и коллег газеты Granma за их активную и эффективную поддержку корпункта и журналистов ВИА в Гаване.