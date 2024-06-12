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Укрепление сотрудничества между авиацией и туризмом имеет решающее значение для обеих отраслей
В этом году туристический сектор Вьетнама планирует обслужить 17-18 миллионов международных посетителей и 110 миллионов внутренних путешественников и заработать около 840 триллионов донгов (33,01 миллиарда долларов США).
Эксперты отметили, что туризм и авиация имеют тесную взаимосвязь, взаимную поддержку и неразрывные связи в процессе своего развития.
По данным Администрации гражданской авиации Вьетнама (CAAV), в настоящее время внутренние авиакомпании осуществляют 45 авиарейсов, соединяющих Ханой, Хошимин и Дананг с 19 населенными пунктами по всей стране, совершая около 600 внутренних рейсов в день.
В прошлом году по маршруту Ханой-Хошимин было выполнено 43 000 рейсов, что составляет 17,5% от общего числа внутренних рейсов, и этот маршрут входит в число 10 самых загруженных в мире.
В настоящее время 63 иностранные авиакомпании и четыре отечественных перевозчика выполняют 164 международных рейса, соединяя 33 страны и территории с шестью пунктами назначения во Вьетнаме, а именно Ханой, Хошимин, Дананг, Кханьхоа, Фукуок и Далат. Сеть международных рейсов была полностью восстановлена до уровня, существовавшего до COVID19, и расширена за счет новых рынков в Центральной Азии, Индии и Австралии.
Заместитель директора CAAV До Хонг Кам отметил, что международные авиаперевозки способствовали значительному росту числа международных туристов. За первые пять месяцев этого года в стране было зарегистрировано 7,6 млн международных прибытий, что на 61,7% и 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года и до пандемии 2019 года. Ожидается, что в этом году этот показатель достигнет 18 миллионов.
Статистика показала, что количество туристов, прибывающих во Вьетнам по воздуху, составляет очень высокий показатель - почти 80% по сравнению с другими видами транспорта.
Однако по многим причинам, включая высокие цены на топливо, аренду двигателей и разницу в курсе доллар/США, цены на внутренние авиаперевозки в последнее время резко выросли, а мировые цены на авиабилеты, по прогнозам, вырастут на 3-7% в этом году и еще больше в последующие годы.
Рост цен негативно отразился на авиационном и туристическом секторах, а также на других сферах экономики и жизнеобеспечении местного населения.
По мнению экспертов Консультативного совета по туризму Вьетнама (TAB), цены на внутренние авиабилеты могут быть снижены благодаря всесторонней координации действий соответствующих структур, включая правительство, министерства, отрасли, местные органы власти и предприятия.
По словам Хоанг Нян Тьинь, главы секретариата TAB, сотрудничество должно выходить за рамки совместной рекламы и промо-акций, а также построения поэтапного генерального плана для получения долгосрочного эффекта.
Он считает, что два сектора должны организовывать форумы для обсуждения сильных и слабых сторон друг друга, а также срочных мер по поддержке друг друга, чтобы обеспечить выгоду для всех, включая авиационные и туристические компании, направления, местные администрации и сообщества.