Укрепление сотрудничества медицинского туризма между Вьетнамом и РФ

Об этом сообщил журналисту Иллюстрированного журнала «Вьетнам» генеральный директор Центра вьетнамско-российского сотрудничества Чан Ван Там.

Генеральный директор Центра вьетнамско-российского сотрудничества Чан Ван Там и генеральный директор АО «Санкт‑Петербургское агентство медицинского туризма» Светлана Белова заключили соглашение о сотрудничестве в сфере медицинского и оздоровительного туризма. Фото: Архив



По его словам, с российской стороны документ подписала генеральный директор АО «Санкт‑Петербургское агентство медицинского туризма» Светлана Белова.

Г-н Чан Ван Там отметил, что стороны будут развивать взаимодействие в сфере медицинского и оздоровительного туризма, осуществлять взаимную информационную и консультационную поддержку, способствовать привлечению вьетнамских туристов соответствующего профиля в Санкт‑Петербург, а российских – во Вьетнам.

Кроме этого, стороны также будут участвовать в профильных деловых конгрессах и выставках, организовывать собственные тематические мероприятия, заниматься продвижением взаимного медицинского туризма, лечебно-оздоровительных услуг.

За подписанием последовала содержательная профессиональная дискуссия вьетнамских и российских представителей. Фото: Архив

Вьетнамская сторона высоко ценит качество российских медицинских услуг и хотел бы наладить официальное сотрудничество по линии оздоровительного туризма с проверенными государственными и частными лечебными учреждениями Санкт‑Петербурга.

Г-н Чан Ван Там уверен, что подписание данного документа стало возможным для дальнейшего развития туристического сотрудничества между Вьетнама и Россией, укрепляя договоренности, достигнутые в ходе Первого вьетнамско-российского форума народной дипломатии, который состоялся в Ханое с 30 сентября по 1 октября 2025 года.



