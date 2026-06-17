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Укрепление сотрудничества в сфере юстиции и особых отношений между Вьетнамом и Лаосом
Кхамфан Пхомматхат проинформировал Генсекретаря, Президента То Лама о ходе реализации задач в сфере юстиции в Лаосе за последнее время, выполнении решений XII съезда Народно-революционной партии Лаоса, результатах сотрудничества между министерствами юстиции Лаоса и Вьетнама, а также о ключевых вопросах, которые будут обсуждаться на нынешней конференции. Особое внимание будет уделено таким направлениям, как совершенствование институциональной и правовой базы, решение вопросов гражданства и актов гражданского состояния в приграничных районах, подготовка и повышение квалификации высококвалифицированных кадров для системы юстиции Лаоса.
Пользуясь случаем, Генсек, Президент То Лам поделился информацией о проводимой во Вьетнаме судебно-правовой реформе. Он отметил, что Партия и Государство уделяют особое внимание совершенствованию правовой системы и обеспечению эффективного исполнения законодательства. В этой связи Политбюро ЦК КПВ приняло решение о реорганизации Руководящего комитета ЦК по совершенствованию институтов и законодательства и Руководящего комитета ЦК по судебной реформе в единый Руководящий комитет ЦК по совершенствованию институтов и обеспечению исполнения законодательства.
Высоко оценив позитивные результаты сотрудничества между органами юстиции Вьетнама и Лаоса за более чем сорок лет, Генсек и Президент предложил министерствам юстиции двух стран и впредь развивать традиции взаимной поддержки и сотрудничества, укреплять координацию действий, расширять обмен информацией и профессиональным опытом, совместно повышать уровень подготовки юридических кадров, а также эффективно реализовывать договорённости, достигнутые руководством двух партий и государств, особенно в части формирования необходимой правовой базы для успешного осуществления ключевых проектов взаимосвязанности.
Говоря о конференции органов юстиции приграничных провинций Вьетнама и Лаоса, которая проводится министерствами юстиции двух стран на ротационной основе, То Лам отметил её практическую значимость для обеспечения безопасности и общественного порядка, а также содействия социально-экономическому развитию приграничных районов. По его словам, органы юстиции двух стран должны активно взаимодействовать в решении возникающих приграничных вопросов, создавать благоприятные условия для торговли и жизнедеятельности граждан двух государств, способствуя формированию границы мира, дружбы, стабильности и устойчивого развития.
Кхамфан Пхомматхат выразил искреннюю благодарность за рекомендации и указания Генсекретаря, Президента То Лама по вопросам развития сотрудничества между министерствами юстиции двух стран и совместной организации конференций приграничных провинций Лаоса и Вьетнама. Он выразил заинтересованность в дальнейшем обмене опытом, особенно в изучении опыта создания Руководящего комитета ЦК по совершенствованию институтов и обеспечению исполнения законодательства под руководством То Лама.
Лаосский министр подтвердил, что Министерство юстиции Лаоса будет и впредь сохранять традиции тесного взаимодействия с Министерством юстиции Вьетнама, совершенствовать структуру национальной правовой системы в соответствии с задачами развития страны на следующем этапе и тем самым вносить вклад в сохранение и укрепление особых отношений солидарности между Лаосом и Вьетнамом.
По этому случаю Генсек, Президент То Лам передал наилучшие пожелания Генеральному секретарю ЦК НРПЛ, Президенту ЛНДР Тхонглуну Сисулиту и другим руководителям Лаоса, выразив уверенность в том, что рабочий визит Кхамфана Пхомматхата во Вьетнам будет успешным и принесёт значимые результаты.