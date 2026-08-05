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Укрепление сотрудничества в сфере оборонной промышленности и промышленности безопасности

Во второй половине дня 4 августа в Ханое генерал полиции Лыонг Там Куанг, член Политбюро, министр общественной безопасности, принял делегацию компаний American Kestrel Group во главе с её основателем и руководителем Патриком Суини.
  Общий вид встречи. Фото: bocongan.gov.vn  
В состав делегации вошли представители 14 ведущих американских корпораций и компаний, работающих в сферах оборонной промышленности и промышленности безопасности, технологий и энергетики, а также представители Министерства войны США и Посольства США во Вьетнаме.

От имени Министерства общественной безопасности Вьетнама министр Лыонг Там Куанг приветствовал представителей делегации компаний и соответствующих американских ведомств, прибывших с визитом и для проведения рабочих встреч с Министерством общественной безопасности Вьетнама.

В ходе встречи министр Лыонг Там Куанг рассказал об основных направлениях и политике развития Вьетнама, подчеркнув, что достижение двузначных темпов экономического роста рассматривается в качестве центральной цели для качественного и масштабного рывка в развитии экономики и повышения её конкурентоспособности, а также для успешной реализации двух столетних целей. Согласно этим ориентирам, к 2030 году – к 100-летию основания Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) – страна стремится стать развивающимся государством с современной промышленностью, а к 2045 году – к 100-летию основания государства – развитой страной с высоким уровнем доходов.

Для достижения этих важных целей Вьетнам рассматривает науку, технологии, инновации и цифровую трансформацию в качестве ключевых факторов развития страны, повышения эффективности и результативности государственного управления, а также укрепления потенциала в сфере безопасности и обороны.

Министр Лыонг Там Куанг отметил, что Министерству общественной безопасности Партией и Государством поручена роль постоянно действующего координирующего органа по реализации прорывных направлений развития науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации.

В этой связи Министерство общественной безопасности приветствует и всегда готово к сотрудничеству с крупными американскими корпорациями по широкому кругу направлений, особенно в сфере индустрии безопасности, технологий двойного назначения и стратегических технологий, включая искусственный интеллект, полупроводниковую промышленность, облачные вычисления, большие данные и кибербезопасность.

От имени делегации компаний Патрик Суини выразил искреннюю признательность министру Лыонг Там Куангу за оказанный приём и высоко оценил его мнение о позитивной динамике сотрудничества между Вьетнамом и Соединёнными Штатами в последнее время.

Патрик Суини подчеркнул, что американские компании всегда открыты для рабочих контактов, обмена опытом и сотрудничества с Министерством общественной безопасности Вьетнама. По его словам, такое взаимодействие будет способствовать достижению целей развития страны и дальнейшему углублению Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и США, принося всё более ощутимые практические результаты правительствам, деловым кругам и народам обеих стран.

ИЖВ/ВИА

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