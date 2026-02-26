Укрепление сотрудничества АСЕАН – МАГАТЭ в использовании атомной энергии в мирных целях

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (в центре) фотографируется на память с послами и главами представительств стран АСЕАН в Вене.

23 февраля послы и главы постоянных представительств стран АСЕАН в Вене (Австрия) провели встречу с Генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси для обсуждения сотрудничества в сфере обеспечения ядерной безопасности и ядерной защищённости, применения ядерных технологий в целях устойчивого развития, а также ряда международных вопросов, представляющих взаимный интерес.



В ходе встречи Генеральный директор Гросси высоко оценил эффективное, содержательное и постоянно расширяющееся сотрудничество между МАГАТЭ и АСЕАН, особенно в области технического взаимодействия, использования атомной энергии в мирных целях и поддержки приоритетов развития государств-членов. Он подчеркнул, что АСЕАН представляет собой динамичный регион с разнообразным уровнем развития и потребностями, однако все страны демонстрируют конструктивный и позитивный подход в сотрудничестве с МАГАТЭ. Гросси подтвердил готовность продолжать поддержку АСЕАН на основе уважения национальных приоритетов, расширения региональных проектов и эффективного использования ключевых инициатив.



Касаясь вопросов ядерной энергетики, Гросси отметил, что всё больше стран АСЕАН проявляют интерес к включению атомной энергетики в национальные энергобалансы с различными графиками и темпами реализации. МАГАТЭ готово оказать содействие в подготовке кадров, наращивании потенциала, технической оценке и создании ядерной инфраструктуры, включая региональные учебные мероприятия, которые планируется начать с середины текущего года. Он также предложил рассмотреть возможность регионального подхода, включая сотрудничество в цепочках поставок, обмен опытом и изучение моделей совместных проектов, особенно в сфере малых модульных реакторов (SMR), вызывающих значительный интерес у ряда государств.



Со своей стороны послы АСЕАН подтвердили приоритетность сотрудничества с МАГАТЭ в ключевых направлениях, включая ядерную безопасность и защищённость, реагирование на радиационные и ядерные инциденты, обеспечение безопасности морских перевозок радиоактивных материалов, а также применение ядерных технологий в медицине, сельском хозяйстве, обеспечении продовольственной безопасности, управлении водными ресурсами и адаптации к изменению климата. АСЕАН высоко оценивает роль МАГАТЭ в содействии формированию Сообщества АСЕАН, ориентированного на устойчивое, инклюзивное и устойчивое к внешним воздействиям развитие.

Посол Вьетнама в Австрии Ву Ле Тхай Хоанг выступает на мероприятии.

Посол Вьетнама в Австрии Ву Ле Тхай Хоанг подтвердил, что АСЕАН продолжает рассматривать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве краеугольного камня глобального режима разоружения и нераспространения. В качестве Председателя 11-й Обзорной конференции ДНЯО Вьетнам обязуется выполнять координационную роль на принципах объективности, инклюзивности и прозрачности, содействовать диалогу и консенсусу, а также усиливать взаимодействие с МАГАТЭ по вопросам использования атомной энергии в мирных целях и технического сотрудничества. Генеральный директор Гросси выразил готовность к тесной координации и поддержке Вьетнама в выполнении международной ответственности.



В ходе обмена мнениями по ряду международных вопросов Генеральный директор Гросси проинформировал о текущей ситуации вокруг иранской ядерной программы, выразил обеспокоенность сложной динамикой развития событий и подчеркнул, что МАГАТЭ активно действует в нейтральной роли, содействуя поиску практических решений во избежание эскалации напряжённости и риска конфликта.



Встреча продемонстрировала дух сотрудничества между АСЕАН и МАГАТЭ во имя мира, безопасности, защищённости и устойчивого развития региона и мира, а также подтвердила всё более активную и ответственную роль АСЕАН в целом и Вьетнама в частности в ключевых многосторонних ядерных процессах.