НОВОСТИ
Укрепление связей и раскрытие культурного богатства Вьетнама в Дании
20 марта это мероприятие собрало в стенах средней школы Slotshaven в Хольбеке учителей и учащихся, стремящихся узнать больше о Вьетнаме, его традициях, исторических памятниках и современном развитии. Среди почетных гостей были посол Вьетнама в Дании Лыонг Тхань Нги и председатель ОДВД Трин Глю Доан, которые поделились своими знаниями и личным опытом взаимодействия с вьетнамской культурой.
Посол Лыонг Тхань Нги в своем выступлении сделал акцент на значении культурного обмена и взаимопонимания для укрепления дружбы между странами. Он представил обзор социально-экономического развития Вьетнама, его достижений на международной арене и роли посольства в содействии сотрудничеству между Вьетнамом и Данией. Были освещены ключевые аспекты вьетнамской культуры, включая искусство, традиции, кулинарию и туристические места, что вызвало большой интерес у датской молодежи.
Трин Глю Доан, обладая богатым опытом жизни во Вьетнаме, поделилась своими впечатлениями о стране, ее народе, культуре и обычаях. Она описала разнообразие вьетнамской жизни, ее красоту и уникальные черты, делающие Вьетнам особенным местом для путешествий и исследований.
Учащиеся и учителя школы Slotshaven активно участвовали в обсуждении, задавая вопросы о Вьетнаме, его истории и культуре. Они проявили интерес к предстоящей образовательной поездке во Вьетнам, желая глубже изучить страну.
Кульминацией мероприятия стала выставка фотографий и короткометражных фильмов, демонстрирующих красоту Вьетнама, а также дегустация вьетнамских блюд, позволившая участникам не только узнать, но и ощутить вьетнамскую культуру через вкусы и ароматы.
В конце мероприятия, посол Лыонг Тхань Нги выразил надежду на то, что подобные встречи и культурные обмены будут способствовать углублению взаимопонимания и дружбы между молодежью Вьетнама и Дании. Он подчеркнул, что такие события могут служить основой для будущего сотрудничества и укрепления взаимных связей между двумя странами.
Мероприятие подчеркнуло важность культурного диалога и обмена как средства для развития международного сотрудничества и понимания. Участие молодежи, их интерес и вовлеченность в процесс изучения и понимания другой культуры являются ключевыми факторами в создании основы для долгосрочных и устойчивых межкультурных отношений.
Таким образом, данное мероприятие не только способствовало представлению вьетнамской культуры в Дании, но и стало важным шагом на пути к укреплению дружеских связей и понимания между народами двух стран, подчеркивая роль образования и культуры в международном общении.