Укрепление связей вьетнамского бизнеса с рынком США

THACO Industries. Фото: ВИА



Министерство промышленности и торговли Вьетнама сообщило, что в целях содействия торговле и инвестициям, расширения рыночных связей, а также налаживания контактов между предприятиями в сферах промышленности, торговли и услуг экспорта-импорта в начале 2026 года, Торговое представительство Вьетнама - филиал при Генеральном консульстве Вьетнама в Хьюстоне организовало ряд мероприятий, направленных на укрепление деловых связей и представление крупных вьетнамских компаний через торгово-промышленные палаты южных штатов США.



14–15 января 2026 года Торговое представительство в Хьюстоне провело очную дискуссионную встречу с двумя американскими ассоциациями и представителями группы THACO Industries при участии более 60 делегатов - представителей бизнеса двух стран. В мероприятии также приняли участие в онлайн-формате представители ряда предприятий из Вьетнама, включая компанию CMC Global, входящую в технологическую группу CMC, представителей некоторых индустриальных парков, Центра поддержки содействия торговле и инвестициям при Управлении по содействию торговле (Министерство промышленности и торговли), а также ряд профессоров и экспертов, работающих в университетах и ведомствах США и Вьетнама.



С 2025 года по настоящее время Торговое представительство в Хьюстоне представило группе THACO Industries ряд американских компаний-партнёров с целью налаживания торгово-производственного и инвестиционного сотрудничества. Американская сторона уже направила делегацию во Вьетнам для посещения индустриального парка Чулай. В настоящее время партнёры поэтапно реализуют планы по сотрудничеству в сфере производства и экспорта-импорта в предстоящий период.



На мероприятиях, организованных Торговым представительством, руководители крупных вьетнамских предприятий, включая THACO Industries в США и CMC Global, получили возможность представить потенциал своих групп, стратегию развития на рынке США, планы по поиску партнёров и проекты в различных отраслях промышленности и высоких технологий. Группы THACO и CMC также установили контакты с американскими ассоциациями и торгово-промышленными палатами - структурами, объединяющими сотни компаний в различных секторах, для обмена знаниями и деловыми возможностями в ближайшее время.



В ряде докладов и выступлений представителей бизнеса двух стран основное внимание уделялось обмену рыночной информацией, потребностям в поиске партнёров, анализу экономических моделей, решениям в сфере экспорта-импорта и инвестиций, а также тенденциям развития бизнеса в 2026 году и прогнозам их влияния на социально-экономическое развитие и потребительские группы в предстоящий период.



Говоря об опыте установления связей с американскими партнёрами для иностранных компаний, Джагдип Ахлувалиа, исполнительный директор и представитель Американо-индийской торговой палаты в Хьюстоне (Indo-American Chamber of Commerce - IACC), отметил, что компаниям не следует торопиться и самостоятельно искать партнёров сразу после выхода на новый рынок, такой как рынок США. По его словам, целесообразно сотрудничать с местными партнёрами, профильными государственными структурами, лицензированными и опытными организациями - например, через торговые представительства Вьетнама, ассоциации, консалтинговые компании или отраслевых партнёров, для тщательной проверки потенциала контрагентов, что позволит выстроить более устойчивые, долгосрочные и эффективные связи.



В целях поддержки и продвижения выхода вьетнамских предприятий на рынок США Торговое представительство в Хьюстоне пригласило в начале года ряд владельцев бизнеса, предпринимателей из числа вьетнамской диаспоры и консультантов, работающих в Хьюстоне, для участия в дискуссии и непосредственного обмена практическим опытом создания, управления и ведения бизнеса в США. Предприниматели выразили желание продолжить налаживание контактов и содействовать развитию сети вьетнамско-американского делового сообщества в будущем.