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Укрепление практического сотрудничества между Вьетнамом и Анголой
С удовлетворением отметив позитивное развитие двусторонних отношений в последнее время, Премьер-министр Ле Минь Хынг предложил двум странам продолжать активизировать обмены делегациями высокого уровня, а также между министерствами, ведомствами и местными органами власти двух стран, обмениваться опытом развития, укреплять сотрудничество между двумя правящими партиями, тесно координировать действия и поддерживать друг друга на многосторонних форумах.
Поздравив Анголу с успешным выполнением обязанностей председателя Африканского союза в 2025 году, Премьер-министр выразил надежду, что Ангола станет связующим звеном для продвижения практического сотрудничества между Вьетнамом и Африканским союзом, и подтвердил готовность Вьетнама выступать мостом для развития сотрудничества между Анголой и АСЕАН.
Что касается двустороннего экономического сотрудничества, Премьер-министр Ле Минь Хынг предложил правительству Анголы продолжать уделять внимание, оказывать поддержку и создавать благоприятные условия для деятельности Вьетнамской национальной промышленно-энергетической группы (PVN) и других вьетнамских предприятий, инвестирующих и ведущих бизнес в Анголе.
Премьер-министр выразил надежду, что стороны будут совместно содействовать скорейшему завершению переговоров и подписанию важных документов в сфере торговли и инвестиций, таких как Соглашение о поощрении и защите инвестиций и Соглашение об избежании двойного налогообложения, чтобы создать основу для расширения сотрудничества, диверсификации структуры экспорта и импорта, а также изучить возможность возобновления традиционных программ сотрудничества в сферах образования, здравоохранения, сельского хозяйства и других областях.
Премьер-министр также предложил правительству Анголы продолжать уделять внимание и создавать благоприятные условия для вьетнамских предприятий и вьетнамской общины в Анголе, обеспечивая им стабильные условия для жизни и работы, чтобы они могли вносить практический вклад в развитие обеих стран.
Искренне поблагодарив Премьер-министра Ле Минь Хынга за уделённое делегации время, министр иностранных дел Анголы Тете Антониу высоко оценил впечатляющие достижения Вьетнама в развитии; выразил благодарность за ценную помощь, оказанную Вьетнамом народу Анголы в период борьбы против колониализма и за национальное освобождение, и выразил надежду, что Вьетнам продолжит сопровождать Анголу на новом этапе развития, содействуя всестороннему сотрудничеству в таких областях, как сельское хозяйство, добыча и переработка полезных ископаемых.
Министр иностранных дел Анголы выразил высокое согласие с предложенными Премьер-министром Ле Минь Хынгом направлениями двустороннего сотрудничества и подтвердил, что министерства иностранных дел двух стран будут тесно координировать действия в целях содействия визитам руководителей высокого уровня двух государств в предстоящий период.