Укрепление потенциала Вьетнама в предупреждении и реагировании на биологические, химические, радиационные и ядерные угрозы

В рамках оборонного сотрудничества между Вьетнамом и США 3 июня 2025 года в Ханое Национальный центр действий по химическим и экологическим преступлениям (NACCET) и Департамент полевых инспекций и наращивания потенциала, Агентства по сокращению угроз Министерства обороны США (DTRA) подписали Административное соглашение о сотрудничестве в целях повышения потенциала реагирования на ХБРЯ инциденты. Фото: binhchunghoahoc.vn