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Укрепление потенциала Вьетнама в предупреждении и реагировании на биологические, химические, радиационные и ядерные угрозы

В рамках Инициативы по созданию Регионального центра передового опыта в области химической, биологической, радиационной и ядерной (ХБРЯ), Вьетнам, в лице Агентство по радиационной и ядерной безопасности Вьетнама (Министерство науки и технологий), выполняющего функции национального координатора, активно сотрудничает с рядом министерств и ведомств в реализации различных проектов.
  В рамках оборонного сотрудничества между Вьетнамом и США 3 июня 2025 года в Ханое Национальный центр действий по химическим и экологическим преступлениям (NACCET) и Департамент полевых инспекций и наращивания потенциала, Агентства по сокращению угроз Министерства обороны США (DTRA) подписали Административное соглашение о сотрудничестве в целях повышения потенциала реагирования на ХБРЯ инциденты. Фото: binhchunghoahoc.vn  
Эти усилия направлены на укрепление потенциала страны в предупреждении, выявлении и готовности к реагированию на риски в области биологических, химических, радиационных и ядерных угроз.

Фам Ван Тоан, заместитель главы Агентство по радиационной и ядерной безопасности Вьетнама и главный национальный координатор Инициатива ХБРЯ во Вьетнаме, сообщил, что Вьетнам присоединился к Инициативе ХБРЯ в регионе Юго-Восточной Азии в 2011 году.

С тех пор страна всегда выступала как активный и ответственный участник, внося значительный вклад в реализацию региональных проектов. По состоянию на 2025 год Вьетнам принял участие в реализации 22 компонентов Инициативы ХБРЯ. Среди них — проект №98 «Укрепление потенциала подготовки к медицинскому реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с инцидентами ХБРЯ в регионе Юго-Восточной Азии», который является новым и планируется к реализации в период с 2025 по 2027 год.

Глава группы экспертов проекта №98 Ракель Дуарте Дэвидсон высоко оценила активное участие Вьетнама в реализации составных проектов Инициативы ХБРЯ в регионе. Она отметила, что деятельность в рамках проекта №98 направлена на усиление готовности и мер медицинского реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с ХБРЯ, в странах-партнёрах Юго-Восточной Азии. Целью является минимизация последствий для здоровья населения в случае происшествий, кризисов или инцидентов, связанных с ХБРЯ.

Ранее, в первом квартале 2025 года, Вьетнам завершил реализацию проекта №81 «Укрепление биологической безопасности в регионе Юго-Восточной Азии» (BIOSEC). Руководитель группы экспертов проекта №81 Джон Джонс сообщил, что проект был реализован с 2020 по конец 2024 года и был направлен на повышение потенциала обеспечения биологической безопасности в странах-участницах региона, включая Вьетнам.

Вьетнам активно сотрудничал с экспертами проекта в процессе определения и реализации мероприятий, максимально соответствующих реальным потребностям бенефициаров. В рамках проекта №81 участвующие страны совместно оценили ход выполнения мероприятий, достигнутые результаты, а также выявили успешные практики и разработали рекомендации для будущих инициатив. Эта деятельность имеет большое значение не только для Вьетнама, но и для всех заинтересованных сторон —ЕС, Секретариата Инициативы ХБРЯ, экспертной группы проекта №81 и стран региона, получающих выгоду от проекта.

Фам Ван Тоан также сообщил, что в рамках проекта №98, посвящённого медицинскому реагированию на инциденты ХБРЯ, в ближайшее время Камбоджа предложила возможность проведения совместных учений по реагированию на радиационные и ядерные происшествия, особенно в случае трансграничных инцидентов. Это, по его словам, не только усилит сотрудничество между Вьетнамом и Камбоджей, но также станет основой для создания механизма взаимодействия между тремя странами — Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей.

Инициатива по созданию Центров передового опыта в области ХБРЯ была запущена Европейским союзом в 2010 году. Цель инициативы — формирование региональных и межрегиональных сетей сотрудничества по всему миру для снижения рисков и повышения эффективности управления потенциальными угрозами в странах-участницах, а также содействие выполнению международных обязательств по недопущению распространения оружия массового уничтожения. На сегодняшний день к Инициативе ХБРЯ присоединились 64 государства из 8 регионов мира.

ИЖВ/ВИА

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