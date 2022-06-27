Укрепление политического доверия и парламентского сотрудничества между Вьетнамом и Великобританией

По приглашению Председателя Парламента Великобритании Джона Макфолла и Спикера Парламента представителей Линсея Хойла высокопоставленная делегация Национального собрания (НС) Социалистической Республики Вьетнам во главе с председателем НС Выонг Динь Хюэ находится с официальным визитом в Великобританию с 28 по 30 июня 2022 г.

Это визит председателя НС Вьетнама в Великобританию спустя 11 лет. Он направлен на празднование 50-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами; поддержание обмена делегациями высокого уровня между двумя странами и двумя парламентами; укрепление политического доверия и развитие сотрудничества между НС Вьетнама и британским парламентом; развитие двусторонних отношений во всех областях.

Активное развитие стратегического партнерства

Вьетнам и Великобритания установили дипломатические отношения 11 сентября 1973 года. Отношения между двумя странами по-настоящему расцвели после первого визита премьер-министра Во Ван Киета в 1993 году и первого визита во Вьетнам министра иностранных дел Великобритании Дугласа Херда в 1994 году.

В марте 2008 года две страны подписали Совместное заявление, продвигающее отношения в направлении «Партнерство в целях развития», а в сентябре 2010 года отношения между Вьетнамом и Великобританией были повышены до Стратегического партнерства. Стратегическое партнерство и сотрудничество между Вьетнамом и Великобританией в двустороннем и многостороннем формате достигло многих положительных результатов в различных областях и, как ожидается, продолжит расти на новые высоты в контексте выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС).

В 2020 г. министры иностранных дел двух сторон выступили с Совместным заявлением по случаю 10-летия установления стратегического партнерства (2010–2020 гг.) с целью поднять отношения на более высокий уровень.

В 2021 году, несмотря на трудности пандемии COVID-19, британская сторона направила во Вьетнам множество высокопоставленных делегаций. В частности, в контексте пандемии COVID-19 Великобритания активно поддерживает Вьетнам в доступе к вакцинам, поскольку она является одной из ведущих стран в исследованиях и производстве вакцин для профилактики и борьбы с этим заболеванием. Британская вакцина AstraZeneca является первой вакциной, лицензированной для употребления во Вьетнаме Министерством здравоохранения. Великобритания была готова поддержать Вьетнам и включить Вьетнам в список приоритетов Великобритании для предоставления вакцин против COVID-19, чтобы помочь обеспечить успешную программу вакцинации во Вьетнаме. В конце июля 2021 года Великобритания объявила о поставке 415.000 доз первой вакцины во Вьетнам из общей сложности 100 млн. доз вакцины AstraZeneca, поддерживаемых правительством Великобритании для стран во всем мире.

Обе стороны скоординировали свои действия для эффективного внедрения механизмов двустороннего сотрудничества, таких как Стратегический диалог на уровне заместителей министра иностранных дел; а также хорошую координацию на многосторонних форумах, особенно в Организации Объединенных Наций, Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, в рамках Форума Азия-Европа (АСЕМ) и Форума АСЕАН-Великобритания.

Обе стороны налаживали сотрудничество в различных сферах таких, как экономика и торговля, обороны и безопасности, образование, экспорт.

Эффективное сотрудничество между НС Вьетнама и парламентом Великобритании

Отношения между НС Вьетнама и британским парламентом в последние годы развивались благодаря многочисленным практическим и эффективным мероприятиям.

Обе стороны поддерживали обмен делегациями на всех уровнях. Совсем недавно делегация НС Вьетнама во главе с председателем Комитета по науке, технологиям и окружающей среде Ле Куанг Хюя приняла участие в Парламентской конференции COP-26 (IPU) и провела встречу с главой парламентской делегации Великобритании. В октябре 2020 года Коммунистическая партия Вьетнама и APPG провели первый онлайн-диалог на тему «Сотрудничество в целях развития “зеленой” экономики в постпандемический период».

Стороны также поддерживали контакты и консультации на многосторонних парламентских форумах, особенно на Генеральной ассамблее Межпарламентского союза (МПС) и Азиатско-европейского парламентского партнерства (АСЭП). Эффективное сотрудничество между НС Вьетнама и британским парламентом является важным фактором дальнейшего продвижения вьетнамо-британского стратегического партнерства.

Визит высокопоставленной делегации НС Вьетнама во главе с председателем НС Выонг Динь Хюэ в Великобританию направлен на продолжение реализации внешней политики XIII съезда партии, поддержку и углубление отношений двустороннего сотрудничества, укрепление интересов и доверия со странами-партнерами. Кроме того, визит направлен на развитие контактов и укрепление связей, поддержку сотрудничества, особенно в контексте реализации эффективного осуществления и реализации Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Великобританией (UKVFTA), создания новой движущей силы отношений между Вьетнамом и Великобританией в различных областях таких, как политика и дипломатия, экономика и торговля, безопасность и оборона, образование и реагирование на изменение климата и другие потенциальные области.

Выразив свое восхищение предстоящим визитом председателя НС Выонг Динь Хюэ, посол Великобритании во Вьетнаме Гарет Уорд подчеркнул, что стратегическое партнерство между Великобританией и Вьетнамом является прочным и ему еще есть куда развиваться. Визит председателя НС Выонг Динь Хюэ будет способствовать развитию сотрудничества между НС Вьетнама и британским парламентом. Этот визит является хорошим признаком того, что две страны активно налаживают торговое сотрудничество.