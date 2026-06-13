НОВОСТИ
Укрепление политического доверия и дальнейшее углубление сотрудничества между Вьетнамом и Германией
Приветствуя визит статс-секретаря Гезы Андреаса фон Гайра в условиях продолжающегося позитивного развития отношений стратегического партнёрства между Вьетнамом и Германией, Министр Ле Хоай Чунг выразил уверенность, что визит и результаты нынешнего раунда стратегического диалога будут способствовать укреплению политического доверия, углублению взаимопонимания и созданию дополнительного импульса для дальнейшего развития двусторонних отношений в более содержательном, практическом и эффективном направлении.
Министр Ле Хоай Чунг подтвердил, что Вьетнам неизменно придаёт большое значение отношениям с Германией – государством, играющим важную роль в Европе и мире и являющимся одним из ведущих партнёров Вьетнама на европейском направлении.
Он подчеркнул, что Вьетнам высоко ценит ценную поддержку Германии в процессе национального строительства и развития, включая содействие развитию, подготовку кадров, а также раннее и эффективное присутствие германских предприятий во Вьетнаме.
Опираясь на прочную основу двусторонних отношений, министр предложил сторонам продолжать обновлять подходы и механизмы сотрудничества, активизировать обмен делегациями, контакты на высоком уровне и стратегические консультации, а также более эффективно использовать взаимодополняющие преимущества в таких сферах, как торговля и инвестиции, оборона и безопасность, наука и технологии, образование и подготовка кадров, развитие человеческих ресурсов.
Со своей стороны статс-секретарь Геза Андреас фон Гайр высоко оценил результаты восьмого раунда стратегического диалога, отметив его содержательный и глубокий характер, и подтвердил, что Германия рассматривает Вьетнам как одного из важнейших партнёров в регионе.
Он подчеркнул, что в условиях сложной международной и региональной обстановки отношения доверительного партнёрства между Вьетнамом и Германией имеют важное значение как для интересов двух стран, так и для мира, стабильности и развития в обоих регионах.
Статс-секретарь особо подчеркнул, что гуманитарные и межобщественные обмены являются одной из важнейших основ вьетнамско-германских отношений, способствуют укреплению взаимопонимания и доверия между народами двух стран, а также создают благоприятные предпосылки для дальнейшего расширения сотрудничества.
Стороны договорились продолжать углубление стратегического партнёрства между Вьетнамом и Германией, активизировать обмен делегациями и контакты на всех уровнях, а также в полной мере использовать координирующую роль министерств иностранных дел двух стран для контроля за выполнением достигнутых договорённостей и обязательств, а также продвижения совместных проектов.
В ходе обстоятельного обмена мнениями по международным и региональным вопросам стороны пришли к единому мнению, что в условиях стремительно меняющейся, сложной и трудно прогнозируемой международной обстановки необходимо активизировать диалог, укреплять политическое доверие и далее углублять двустороннее сотрудничество.