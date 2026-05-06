НОВОСТИ

Укрепление политического доверия, вывод отношений Вьетнама и Шри-Ланки на новый уровень

Государственный визит Генерального секретаря, Президента То Лама в Шри-Ланку, как ожидается, станет важной вехой, которая выведет многоотраслевое партнёрство на более высокий и стратегический уровень.
  Генеральный секретарь, Президент То Лам и Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке. Фото: ВИА  
По случаю государственного визита Генерального секретаря, Президента То Лама в Шри-Ланку 7–8 мая по приглашению Президента Анура Кумара Диссанаяке корреспондент ВИА в Южной Азии провёл беседу с Министром иностранных дел, зарубежной занятости и туризма Шри-Ланки Виджитха Хератом о двусторонних отношениях и перспективах сотрудничества между двумя странами. Ниже приводится содержание интервью.

– Как, по мнению министра, с момента установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Шри-Ланкой 21 июля 1970 года развивались двусторонние связи и каких выдающихся результатов удалось достичь? В условиях новых возможностей и вызовов какие меры предпринимают обе страны для сохранения позитивной динамики и дальнейшего углубления практического и эффективного сотрудничества?

Министр Виджитха Херат: Шри-Ланка придаёт большое значение давним двусторонним отношениям с Вьетнамом, основанным на прочной исторической базе, взаимном доверии и общих ценностях. На протяжении десятилетий это партнёрство последовательно поддерживалось и развивалось обеими сторонами. Отношения двух стран имеют глубокие корни, связанные с культурным сходством, включая общее буддийское наследие и взаимное понимание стремлений друг друга.

Официальное начало двусторонних отношений относится к признанию Вьетнама Шри-Ланкой в 1970 году – в особенно сложный период в истории Вьетнама. Шри-Ланка была одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Вьетнамом. Несмотря на отдельные вызовы, она неизменно поддерживала Вьетнам, последовательно выступая против колониализма и внешнего вмешательства. Эта ранняя солидарность заложила прочную основу для тесных отношений, существующих сегодня.

Контакты на высоком уровне играли важную роль в укреплении двусторонних связей на протяжении многих лет. Исторические визиты Президента Хо Ши Мин в Шри-Ланку в 1911, 1928 и 1946 годах по-прежнему имеют глубокое символическое значение. Его наследие продолжает почитаться народом Шри-Ланки: в столице Коломбо установлен памятник, а также выпущена памятная серия почтовых марок.

В последнее время отношения продолжают развиваться, что было отмечено празднованием 55-летия установления дипломатических связей и государственным визитом Президента Анура Кумара Диссанаяке во Вьетнам в прошлом году. Эти контакты способствовали укреплению сотрудничества во всех областях.

В экономическом сотрудничестве достигнут значительный прогресс, однако остаётся большой нереализованный потенциал для расширения торговли. С целью углубления торгово-инвестиционных связей стороны подписали ряд важных соглашений, включая соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере, соглашение об избежании двойного налогообложения и соглашение о поощрении и защите инвестиций. Эти механизмы создают прочную основу для облегчения торговли, повышения доверия инвесторов и развития долгосрочного экономического партнёрства.

Мы также поощряем расширение присутствия шриланкийских компаний во Вьетнаме. Общий объём инвестиций составляет около 40,9 млн долларов США, в частности в текстильной отрасли, что способствовало созданию более 15 000 рабочих мест во Вьетнаме.

Что касается возможностей, обе страны расширяют сотрудничество в политике, обороне, образовании и культурных обменах. Вместе с тем, как и любые развивающиеся отношения, стороны сталкиваются с вызовами, особенно в условиях быстро меняющейся региональной и глобальной обстановки. Эти вопросы решаются посредством структурированного диалога и регулярных контактов.

Регулярно проводятся политические консультации между министерствами иностранных дел, четвёртый раунд которых состоялся в январе 2022 года и стал важной платформой для оценки прогресса, выявления вызовов и поиска новых направлений сотрудничества. В дальнейшем стороны намерены сохранять положительную динамику. Предстоящий пятый раунд консультаций, который примет Шри-Ланка, отражает общую решимость углублять и диверсифицировать устойчивое партнёрство.

Институциональные механизмы, такие как Группа дружбы парламентариев Шри-Ланка – Вьетнам, созданная в 2011 году, а также Совместная комиссия двух стран, также способствуют поддержанию тесных связей между парламентами и развитию контактов между народами.

– Как министр оценивает значение государственного визита Генерального секретаря, Президента То Лама в Шри-Ланку для двусторонних отношений? Какие конкретные результаты ожидаются от визита в укреплении политического доверия и углублении практического сотрудничества?

Министр Виджитха Херат: Этот визит имеет особое значение, поскольку это первый государственный визит Генерального секретаря, Президента Вьетнама в Шри-Ланку с момента установления дипломатических отношений.

Своевременность визита отражает общую приверженность обеих стран дальнейшему укреплению и выводу на новый уровень долгосрочного партнёрства. Он символизирует устойчивое и зрелое развитие двусторонних отношений и подчёркивает важность тесного политического взаимодействия на высшем уровне.

Визит создаёт ценную возможность развить позитивный импульс недавних контактов, особенно государственного визита Президента Анура Кумара Диссанаяке во Вьетнам в прошлом году, подтверждая традицию регулярного взаимодействия лидеров двух стран.

Особенно важно, что визит проходит в условиях быстро меняющейся международной и региональной обстановки. Он создаёт условия для содержательных обсуждений по расширению сотрудничества в приоритетных сферах – торговле и инвестициях, науке и технологиях, образовании, туризме, культурных обменах и религиозном сотрудничестве, а также открывает возможности для новых партнёрств в таких областях, как зелёные инициативы, энергетика и цифровая трансформация.

Мы рассчитываем, что установление прямого авиасообщения между Вьетнамом и Шри-Ланкой в рамках визита будет способствовать расширению контактов между людьми, а также дальнейшему росту торговли и инвестиций. Визит также станет площадкой для откровенного обмена мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ожидается обсуждение возможностей увеличения двустороннего товарооборота до амбициозного уровня в 1 млрд долларов США. В этом контексте важным приоритетом является продвижение статуса Шри-Ланки как секторального партнёра по диалогу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и участие в Региональном всеобъемлющем экономическом партнёрстве (RCEP).

Таким образом, государственный визит Генерального секретаря, Президента То Лама в Шри-Ланку, как ожидается, станет важной вехой, которая не только укрепит прочную основу политического доверия между двумя странами, но и выведет многоотраслевое партнёрство на более высокий и стратегический уровень.

– Благодарим Вас.

ИЖВ/ВИА

Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии

По сообщению специального корреспондента ВИА, во второй половине дня 5 мая в столице Нью-Дели (Индия) в рамках государственного визита в Республику Индия Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала.
