Укрепление основы и расширение сотрудничества между Вьетнамом и Ирландией
Рабочая поездка состоялась в особенно значимый период: в 2026 году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Ирландией, а также официальный запуск деятельности Посольства Вьетнама в Ирландии. Открытие постоянного дипломатического представительства стало шагом по созданию прочной институциональной основы, позволяющей двум странам преобразовывать добрую волю и стратегическое видение в конкретные действия. Руководство Корка тепло поздравило с этим событием, подчеркнув, что оно станет важным стимулом для продвижения двустороннего сотрудничества во многих сферах. Заместитель мэра Маргарет Макдоннелл высоко оценила тот факт, что Корк стал первым городом, который Посол Фам Тоан Тханг посетил и в котором провёл рабочие встречи в рамках своего срока полномочий, а также приветствовала предложения по активизации сотрудничества в области экономики, науки и технологий, образования и научных исследований, культуры и межобщественных обменов.
В экономической сфере Посол Фам Тоан Тханг подчеркнул преимущества, которые Вьетнам предоставляет партнёрам: рынок с населением более 100 миллионов человек, статус ворот на рынок АСЕАН с населением свыше 650 миллионов человек, а также участие Вьетнама в сети из 19 соглашений о свободной торговле с большинством крупнейших экономик мира. Эти преимущества, наряду с сильными позициями страны в сельском хозяйстве и экспорте сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, были положительно восприняты Торговой палатой Корка, которая выразила готовность содействовать установлению контактов между предприятиями и поиску партнёров для сотрудничества.
Если экономика является кровеносной системой, то образование и наука представляют собой основу отношений между двумя странами. Университетский колледж Корка (UCC), входящий в число ведущих университетов мира и известный своими программами в области бизнеса, технологий, медицины и фармацевтики, устойчивого развития и пищевых наук, в настоящее время обучает около 100 вьетнамских студентов. Эти связи имеют давнюю историю: UCC уже установил партнёрские отношения с Ханойским государственным университетом и Вьетнамской сельскохозяйственной академией в рамках Программы официальной помощи развитию Правительства Ирландии. Посол выразил надежду, что данные отношения будут и дальше развиваться в тех областях, которые особенно востребованы Вьетнамом: высокотехнологичное сельское хозяйство, биомедицинские технологии, искусственный интеллект и компьютерные науки.
Во время встречи с вьетнамским интеллектуальным сообществом и студентами в Корке Посол Фам Тоан Тханг передал послание о стране, переживающей мощную трансформацию, где Резолюция № 57-NQ/TW о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации, а также Решение № 21/2026/QĐ-TTg о перечне стратегических технологий и стратегической технологической продукции формируют чёткое видение: к 2045 году Вьетнам ставит цель стать развитой страной с высоким уровнем дохода, рассматривая науку, технологии и инновации как центральный двигатель развития. Для вьетнамских учёных и студентов, обучающихся и ведущих исследования в Ирландии, это стало не только посланием, но и подтверждением того, что страна всегда открыта для их участия и практического вклада в развитие Родины.
Особым моментом визита стала встреча с ирландскими семьями, усыновившими вьетнамских детей, — семьями, которые подарили любовь и духовную опору детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и при этом постоянно помогают им сохранять вьетнамский язык, поддерживать связь с корнями и национальными культурными традициями. Эти гуманитарные мосты наряду с соглашениями о сотрудничестве в различных сферах совместно способствуют формированию всё более всеобъемлющих и прочных двусторонних отношений.
Оглядываясь на 30-летний путь и на то, что сегодня создаётся в Корке, можно отметить, что отношения между Вьетнамом и Ирландией расширяются на многих уровнях — не только в дипломатических документах, но и в сфере академических связей, торговли и всё более глубоких народных обменов. Основа уже укреплена, каналы взаимодействия налажены, а обязательства о сотрудничестве, достигнутые в Корке, обладают всеми условиями для превращения в реальные действия, способствующие выводу двусторонних отношений на новый уровень.