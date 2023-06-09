Укрепление образовательного сотрудничества между Вьетнамом и Венесуэлой

Генерал-полковник, ректор Венесуэльского национального экспериментального университета Вооруженных Сил (UNEFA) Паскуалино Анджолильо и ректор Вьетнамского университета технологий и менеджмента (UTM) Нгуен Суан Шон присутствовали на церемонии подписания соглашения о намерениях сотрудничества между двумя университетами. Фото: ВИА

По сообщению корреспондента Вьетнамского Информационного Агентства в Латинской Америке, делегация Вьетнамского университета технологий и менеджмента (UTM) находилась с визитом в Венесуэле с 6 по 8 июня по приглашению Венесуэльского национального экспериментального университета Вооруженных Сил (UNEFA).