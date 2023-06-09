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Укрепление образовательного сотрудничества между Вьетнамом и Венесуэлой
По сообщению корреспондента Вьетнамского Информационного Агентства в Латинской Америке, делегация Вьетнамского университета технологий и менеджмента (UTM) находилась с визитом в Венесуэле с 6 по 8 июня по приглашению Венесуэльского национального экспериментального университета Вооруженных Сил (UNEFA).Выступая на встрече с делегацией UTM, ректор UNEFA, генерал-полковник Паскуалино Анджолилло заявил, что в ближайшее время двум странам необходимо продолжать продвигать сотрудничество в области образования в соответствии с уровнем хороших и всесторонних политических отношений между двумя странами. Паскуалино Анджолильо высоко оценил визит делегации UTM в Венесуэлу, подчеркнув, что данная рабочая поездка не только способствует углублению взаимопонимания и развитию сотрудничества в области образования и подготовки кадров между UNEFA и UTM, но и способствует укреплению дружбы и всестороннего партнерства между двумя странами.
Со своей стороны, ректор UTM, доцент, доктор наук Нгуен Суан Шон вкратце рассказал об общей картине вьетнамского образования. По его словам, после более чем 35 лет обновления страны, благодаря поддержке и содействию Партии и Государства Вьетнама, вьетнамское образование добилось значительного прогресса. Данный сектор добился многих выдающихся достижений и внесл важный вклад в развитие страны.
По словам Нгуен Суан Шона, Вьетнамский университет технологий и менеджмента за 15 лет своего строительства и развития стал одним из ведущих престижных вузов во Вьетнаме. UTM стремится стать многопрофильным и многоостраслевым университетом, предоставляющим высококачественные человеческие ресурсы для внутреннего и международного рынков, активно способствуя процессу индустриализации и модернизации и развитию страны.
В ходе встречи, стороны подписали соглашение о намерениях сотрудничества между двумя университетами. Согласно данному документу, два вуза сосредоточатся на обмене программами и проектами сотрудничества в области образования и профобучения, усилении академических обменов между преподавателями и студентами, а также организации научных семинаров между двумя университетами.
В рамках визита в Венесуэлу делегация UTM провела рабочие встречи с некоторыми университетами, научно-исследовательскими центрами, Венесуэльско-вьетнамской торгово-промышленной палатой, а также посетила посольство Вьетнама в Венесуэле.