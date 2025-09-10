Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Укрепление народной дипломатии через показ фильма «Красный дождь»

Вечером 9 сентября, по случаю 80-летия Национального дня (2 сентября 1945 г. – 2 сентября 2025 г.), Союз организаций дружбы города Хошимина (HUFO) организовал показ фильма «Красный дождь» для Генерального консульского корпуса в городе, а также для лаосских и камбоджийских студентов, обучающихся здесь.
  Актёры фильма «Красный дождь» сделали совместное фото со зрителями. Фото: ВИА  
Заместитель председателя, генеральный секретарь Союза организаций дружбы города Хошимина Хо Суан Лам отметил, что показ фильма «Красный дождь» для консульского корпуса и студентов из Лаоса и Камбоджи направлен на то, чтобы помочь иностранным друзьям глубже понять страну и народ Вьетнама, его несгибаемую волю, мужество и стремление к миру в годы длительной борьбы за национальную независимость и воссоединение страны.

Союз надеется, что данное культурно-кинематографическое мероприятие внесёт вклад в укрепление солидарности и дружбы между жителями города и иностранным сообществом, проживающим, работающим и обучающимся здесь.

Фильм «Красный дождь» – это кинолента о революционной войне, основанная на событиях 81 дня героической и стойкой обороны Цитадели Куангчи в 1972 году, где армия и народ Вьетнама проявили мужество и самоотверженность.

Картина воспевает, выражает благодарность и память о сыновьях Вьетнама, отдавших свою юность ради независимости и единства страны; отражает стремление вьетнамского народа к миру и национальному согласию. После просмотра зрители имели возможность пообщаться с творческой группой фильма «Красный дождь».

Генеральный консул Кубы в Хошимине Ариадне Фео Лабрада отметила, что фильм «Красный дождь» действительно вызвал у зрителей сильные эмоции, отразив революционный героизм, тяжёлый и жертвенный период борьбы вьетнамской армии и народа. Картина позволила зрителям, особенно молодому поколению, осознать ценность истории и мира.

Исполняющий обязанности генерального консула Республики Индонезия в Хошимине Адигуна Виджая выразил благодарность режиссёру, актёрам и всей съёмочной группе за создание впечатляющего кинопроизведения о важном историческом этапе Вьетнама.

Представители генеральных консульств России, Китая, Беларуси и Индии в Хошимине также направили тёплые поздравления творческой группе фильма «Красный дождь», высоко оценив художественные достоинства картины, а также её гуманистическое значение для зрителей.

ВИА/ИЖВ

