НОВОСТИ
Укрепление народной дипломатии через показ фильма «Красный дождь»
Союз надеется, что данное культурно-кинематографическое мероприятие внесёт вклад в укрепление солидарности и дружбы между жителями города и иностранным сообществом, проживающим, работающим и обучающимся здесь.
Фильм «Красный дождь» – это кинолента о революционной войне, основанная на событиях 81 дня героической и стойкой обороны Цитадели Куангчи в 1972 году, где армия и народ Вьетнама проявили мужество и самоотверженность.
Картина воспевает, выражает благодарность и память о сыновьях Вьетнама, отдавших свою юность ради независимости и единства страны; отражает стремление вьетнамского народа к миру и национальному согласию. После просмотра зрители имели возможность пообщаться с творческой группой фильма «Красный дождь».
Генеральный консул Кубы в Хошимине Ариадне Фео Лабрада отметила, что фильм «Красный дождь» действительно вызвал у зрителей сильные эмоции, отразив революционный героизм, тяжёлый и жертвенный период борьбы вьетнамской армии и народа. Картина позволила зрителям, особенно молодому поколению, осознать ценность истории и мира.
Исполняющий обязанности генерального консула Республики Индонезия в Хошимине Адигуна Виджая выразил благодарность режиссёру, актёрам и всей съёмочной группе за создание впечатляющего кинопроизведения о важном историческом этапе Вьетнама.
Представители генеральных консульств России, Китая, Беларуси и Индии в Хошимине также направили тёплые поздравления творческой группе фильма «Красный дождь», высоко оценив художественные достоинства картины, а также её гуманистическое значение для зрителей.