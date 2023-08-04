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Укрепление многопланового сотрудничества между Вьетнамом и Ираном
В частности, официальный визит в Исламскую Республику Иран является особо важной вехой, являясь первым официальным визитом Председателя Национального Собрания Выонг Динь Хюэ в эту исламскую страну, тем самым способствуя укреплению связей, многопланового сотрудничества между двумя странами в целом и между Национальным собранием Вьетнама и Национальной ассамблеей Ирана в частности,
Позитивные вехи
50 лет назад, 4 августа 1973 года, Вьетнам и Иран официально установили дипломатические отношения. С тех пор благодаря вниманию и заботе лидеров двух стран в отношениях между Вьетнамом и Ираном произошло много положительных сдвигов.
Иран открыл посольство в Ханое в 1991 году, а Вьетнам открыл посольство в Тегеране в 1997 году. В сентябре 2009 года была создана Ассоциация Вьетнамско-Иранской дружбы.
50 лет Вьетнам и Иран поддерживают хорошие дружеские отношения и традиционные политические и дипломатические отношения, о чем свидетельствуют официальные визиты на высоком уровне руководителей двух стран.
С вьетнамской стороны Иран посетили: президент Ле Дык Ань (май 1994 г.); председатель НС Нонг Дык Мань (июль 1999 г.); президент Чан Дык Луонг (октябрь 2002 г.); президент Чыонг Тан Шанг (март 2016 г.); председатель НС Нгуен Тхи Ким Нган имела встречу с Председателем Национальной ассамблеей Ирана по случаю 3-й Конференции Спикеров Евразийских Парламентов (MSEAP-3) в Турции (октябрь 2018 г.); и др.
С иранской стороны Вьетнам посетили: президент Акбар Хашеми Рафсанджани (октябрь 1995 г.); председатель Национальной ассамблеи Акбар Натек (декабрь 1998 г.); президент Махмуд Ахмадинежад (ноябрь 2012 г.); президент Хасан Рухани (октябрь 2016 г.); председатель Национальной ассамблеи Али Ардешир Лариджани (апрель 2018 г.) и др.
Две страны провели 9 заседаний Межправительственной комиссии, 7 заседаний политических консультаций на уровне заместителей министров.
Торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами по-прежнему остается скромным и достигло 124,5 млн долларов США в 2021 году. Однако у двух стран есть много сильных сторон, которые могут дополнять друг друга в целях развития.
На многосторонних форумах две страны часто поддерживают друг друга. Иран поддержал Вьетнам в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на срок 2020-2021 гг.
Укрепление сотрудничества между законодательными органами двух стран
Накануне официального визита в Исламскую Республику Иран Председателя НС Выонг Динь Хюэ (с 8 по 10 августа 2023 г.) заместитель председателя Комитета НС по внешним связям Ле Ан Туан заявил, что визит проходит на фоне положительного развития отношений между Национальным собранием Вьетнама и Национальной ассамблеей Ирана, по случаю празднования 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, тем самым является особенно важной вехой, знаменующей укрепление отношений, и становится предпосылкой для дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между законодательными органами двух стран в предстоящее время.
Визит направлен на активизацию обмена информацией, обмен опытом законотворческой деятельности, популяризацию роли Национального собрания в надзоре за соблюдением законов, реализации подписанных международных договоров и соглашений с целью создания правовой основы для продвижения двустороннее сотрудничество, развивая эффективность механизма координации на многосторонних парламентских форумах, таких как Межпарламентский союз (МПС).
В то же время визит способствует развитию двустороннего сотрудничества между Вьетнамом и Ираном на всех уровнях.
Имея прочную основу традиционной дружбы, роли Ирана в Западной Азии и Вьетнама в Юго-Восточной Азии, а также большого потенциала экономического сотрудничества, отношения между двумя странами, безусловно, приступят в новую страницу развития, на благо двух народов.