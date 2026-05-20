Укрепление и углубление отношений между Вьетнам и Швеция на более содержательной и эффективной основе
Опираясь на уже существующую прочную основу сотрудничества, министр выразил надежду, что Швеция продолжит оставаться одним из ведущих партнёров Вьетнама в Европе в таких сферах, как наука и технологии, инновации, цифровая трансформация и зелёное развитие. Он также предложил сторонам повысить эффективность действующих механизмов сотрудничества и изучить возможность создания новых форматов взаимодействия для продвижения сотрудничества в областях науки, исследований, культуры и образования.
Со своей стороны государственный секретарь Даг Хартелиус отметил положительные отзывы шведского бизнес-сообщества об инвестиционном и деловом климате во Вьетнам. Он высоко оценил результаты сотрудничества между двумя странами в сферах здравоохранения и образования, подтвердив стремление Швеция расширять научно-исследовательское взаимодействие, принимать больше вьетнамских исследователей и студентов для обучения и научной работы в Швеции, а также готовность делиться опытом и развивать сотрудничество с Вьетнамом в сферах инноваций, высоких технологий и кибербезопасности.
Государственный секретарь Даг Хартелиус также высоко оценил роль, активный и ответственный вклад Вьетнам на ряде важных международных форумов и конференций в последнее время, включая 11-ю обзорную конференцию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), прошедшую в Нью-Йорк.
Стороны договорились активизировать обмен делегациями и контакты на всех уровнях и по всем каналам, эффективно использовать рамки Стратегического партнёрства в области науки, технологий и инноваций для реализации конкретных совместных проектов в сферах здравоохранения, энергетики, зелёной трансформации и устойчивого развития. Они также подтвердили намерение продолжать координацию действий в международных организациях и на форумах с целью продвижения многосторонности и поддержки урегулирования споров мирными средствами на основе Устава ООН и международного права.
Ранее в тот же день заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг и государственный секретарь МИД Швеции Даг Хартелиус совместно председательствовали на втором раунде политических консультаций между МИД двух стран. Стороны провели обстоятельный обмен мнениями о ситуации в каждой стране, подвели итоги сотрудничества за прошедший период и согласовали конкретные направления и меры по дальнейшему углублению традиционной дружбы и расширению двустороннего взаимодействия в ближайшие годы.
Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг рассказала о ключевых направлениях развития Вьетнам на новом этапе, подчеркнув цель обеспечения высоких и устойчивых темпов роста в период 2026–2030 годов на основе науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации.
Она выразила надежду, что Швеция реализует во Вьетнам больше «маяковых» проектов, продолжая традицию символических и значимых совместных объектов, таких как Национальная детская больница Вьетнама и Бумажная фабрика Байбанг. Одновременно она подчеркнула необходимость открытия новых практических направлений сотрудничества, соответствующих потребностям развития обеих стран на новом этапе.
Государственный секретарь Даг Хартелиус подтвердил, что Вьетнам всё более становится важным и надёжным партнёром Швеция в регионе и в глобальных цепочках создания стоимости. Он подчеркнул, что шведские компании проявляют всё больший интерес к вьетнамскому рынку и рассматривают Вьетнам как один из ключевых растущих рынков Азии.
Государственный секретарь Швеции отметил готовность страны активизировать инвестиции и предоставлять подходящие финансовые решения для реализации ключевых инфраструктурных, экологически ориентированных и устойчивых проектов во Вьетнам. Он также поддержал предложения заместителя министра Ле Тхи Тху Ханг о тесной координации для расширения сотрудничества во многих областях, особенно в части эффективного использования рамок Стратегического партнёрства в области науки, технологий и инноваций, подписанного в ходе официального визита премьер-министра Фам Минь Тьинь в Швеция в июне 2025 года.
Стороны также договорились активизировать реализацию договорённостей, достигнутых на высоком уровне, стремиться к увеличению объёма двусторонней торговли и создавать благоприятные условия для доступа товаров каждой стороны на рынки друг друга, а также на региональные рынки.
Кроме того, стороны пришли к согласию по вопросу продвижения сотрудничества в таких сферах, как высокие технологии, возобновляемая энергетика, интеллектуальные морские порты, циркулярная экономика, зелёная логистика и устойчивое городское развитие, а также подготовка высококвалифицированных кадров. Одновременно стороны договорились о поддержке стипендий для вьетнамских студентов и расширении программ совместных исследований между вузами и научно-исследовательскими институтами двух стран.
В сферах здравоохранения, образования, культуры и народной дипломатии стороны согласились продолжать реализацию практических совместных проектов по случаю 50-летия сотрудничества между Вьетнам и Швеция в области здравоохранения; активизировать обмен опытом в сфере устойчивого управления культурным наследием для поддержки городов Вьетнама, входящих в Сеть творческих городов ЮНЕСКО, таких как Ханой, Хойан и Далат. Стороны также выступили за расширение народных обменов, межрегионального сотрудничества и укрепление связей между деловыми сообществами двух стран.
Пользуясь случаем, заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг предложила Швеция содействовать скорейшей ратификации оставшимися странами Европейский союз Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA), а также поддержать скорейшую отмену Европейской комиссией «жёлтой карточки» по борьбе с незаконным, нерегулируемым и незарегистрированным рыболовством (ННН) в отношении вьетнамских морепродуктов.
Она также выразила надежду, что Швеция продолжит создавать благоприятные условия для стабильной жизни и работы вьетнамской общины в стране, содействуя её успешной интеграции в шведское общество, что позволит ей вносить активный вклад как в развитие Швеции, так и в укрепление двусторонних отношений.