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Укрепление и развитие всеобъемлющего партнерства стратегического сотрудничества между Вьетнамом и Китаем

По случаю 73-й годовщины установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Китаем (18 января 1950 г. - 18 января 2023 г.) от имени правительства Вьетнама член ЦК КПВ Нгуен Хонг Зиен, министр промышленности и торговли, выступил с поздравительной речью в онлайн-форме. В своем выступлении министр Нгуен Хонг Зиен подчеркнул традиционные отношения «товарищества и братства» между двумя народами Вьетнама и Китая, установленную президентом Хо Ши Мином и председателем Мао Цзэдуном, отметив, что вьетнамская Партия, государство и народ считают укрепление и развитие всеобъемлющего стратегического сотрудничества с Китаем стратегическим выбором и главным приоритетом независимой и самостоятельной внешней политики, многосторонности и диверсификации отношений Вьетнама.

Министр Нгуен Хонг Зиен выразил удовлетворение тем, что в 2022 году власти всей уровней и секторы двух стран предприняли совместные усилия по борьбе с эпидемией и развитию сотрудничества в различных областях. Обмены на высшем уровне и очные контакты возобновились. В частности, официальный визит в Китай Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга сразу после XX Всекитайского съезда Коммунистической партии является особо важным событием для отношений двух Партий, стран и народов. Были реализованы многие проекты сотрудничества между двумя сторонами, таможенное оформление товаров на пограничных пунктах двух стран оставалось в основном стабильным, и многие другие сельскохозяйственные продукты Вьетнама официально экспортируются в Китай, такие как: бананы, дуриан, сладкий картофель, ласточкиное гнездо, маракуйя...

Выражая свою уверенность в том, что в 2023 году, благодаря совместной решимости и усилиям двух сторон, дружественные добрососедские отношения и всестороннее сотрудничество между Вьетнамом и Китаем будут продолжать развиваться вглубь, будут стабильными и здоровыми, отвечающими чаяниям и практическим интересам двух стран, способствуюшими миру, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.

По этому случаю министр Нгуен Хонг Зиен поздравил народ Вьетнама и Китая с Лунным Новым годом.

ИЖВ/ВИА

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