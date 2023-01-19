НОВОСТИ
Укрепление и развитие всеобъемлющего партнерства стратегического сотрудничества между Вьетнамом и Китаем
Министр Нгуен Хонг Зиен выразил удовлетворение тем, что в 2022 году власти всей уровней и секторы двух стран предприняли совместные усилия по борьбе с эпидемией и развитию сотрудничества в различных областях. Обмены на высшем уровне и очные контакты возобновились. В частности, официальный визит в Китай Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга сразу после XX Всекитайского съезда Коммунистической партии является особо важным событием для отношений двух Партий, стран и народов. Были реализованы многие проекты сотрудничества между двумя сторонами, таможенное оформление товаров на пограничных пунктах двух стран оставалось в основном стабильным, и многие другие сельскохозяйственные продукты Вьетнама официально экспортируются в Китай, такие как: бананы, дуриан, сладкий картофель, ласточкиное гнездо, маракуйя...
Выражая свою уверенность в том, что в 2023 году, благодаря совместной решимости и усилиям двух сторон, дружественные добрососедские отношения и всестороннее сотрудничество между Вьетнамом и Китаем будут продолжать развиваться вглубь, будут стабильными и здоровыми, отвечающими чаяниям и практическим интересам двух стран, способствуюшими миру, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.
По этому случаю министр Нгуен Хонг Зиен поздравил народ Вьетнама и Китая с Лунным Новым годом.