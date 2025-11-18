Укрепление интеграции данных и ужесточение контроля за рыболовными судами в целях борьбы с ННН-промыслом

Согласно отчёту Министерства сельского хозяйства и окружающей среды, по состоянию на 15 ноября общее количество рыболовных судов, зарегистрированных и обновлённых в Национальной базе данных о рыболовстве (VNFishbase), составляет 79 360 из 79 360 судов (100%). Количество судов, получивших разрешения на промысел, — 76 811 из 79 360.

Суда, не соответствующие условиям эксплуатации, были поставлены под контроль местных властей, переданы коммунальным подразделениям и ответственным силам, закреплены за определёнными местами стоянки.

За неделю не зафиксировано случаев задержания вьетнамских рыболовных судов в иностранных водах. Министерство общественной безопасности возбудило 3 уголовных дела в отношении 4 обвиняемых; 5 дел с 12 подсудимыми переданы в суд. В совокупности с начала 2024 года по 15 ноября 2025 года органы полиции возбудили 91 уголовное дело по нарушениям ННН, привлекли к ответственности 136 обвиняемых; рассмотрено в судах 48 дел в отношении 101 подсудимого.

С момента 21-го до 22-го заседания компетентные органы выявили и обработали 62 случая потери связи с устройствами мониторинга (VMS) и выхода судов за разрешённые границы промысла.

Из 80 задач, порученных Премьер-министром, министерства и ведомства выполнили 55, а 25 продолжают реализовываться. Они сосредоточены на трёх направлениях: управление и контроль рыболовного промысла (обновление списка судов повышенного риска; отслеживание и обобщение нарушений ННН; проверка и мониторинг вылова и импортируемой продукции; цифровизация управления судами; межведомственная координация борьбы с ННН; работа с рыбаками, задержанными за рубежом и др.);

международное сотрудничество и оперативное информирование ЕС и соответствующих стран о позиции и усилиях Вьетнама в борьбе с ННН; • обеспечение ИТ- и телекоммуникационной инфраструктуры, оценка качества услуг связи; еженедельное обновление количества абонентов системы VMS.

Местным властям поручено 19 задач, из которых 4 выполняются с задержкой, включая: принятие политики по смене профессии и утилизации судов, не имеющих потребности в промысле, а также поддержки рыбаков в модернизации и замене оборудования VMS; полное устранение случаев потери связи с VMS и выхода за разрешённые границы; завершение обработки всех случаев незаконного промысла во иностранных водах; выполнение требования о 100% учёте судов длиной от 15 метров при выходе и входе в порт в системе отслеживания происхождения продукции (eCDT).

Подводя итоги, заместитель премьер-министра подчеркнул ведущую роль Министерства сельского хозяйства и окружающей среды в государственном управлении рыболовной отраслью и потребовал от соответствующих органов оперативно контролировать и устранять задержки в выполнении поручений.

Относительно национальной базы данных о рыболовстве заместитель премьер-министра поручил ускорить завершение проекта создания единой, синхронизированной, интегрированной и общей системы данных до 31 декабря, обеспечив критерии «точные, полные, чистые, актуальные» данные, служащие потребностям управления, отслеживания происхождения продукции и мониторинга судов, с чётким разграничением уровней доступа для всех субъектов, включая граждан. Министерству сельского хозяйства и окружающей среды поручено возглавить координацию с техническими экспертами по разработке архитектуры, функций и схемы распределения прав доступа системы.