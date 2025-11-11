НОВОСТИ
Укрепление дружественных отношений между Вьетнамом и Иорданией
45 лет друбы, сотрудничества и развития
Дипломатические отношения между Вьетнамом и Иорданией были установлены 9 августа 1980 года. В настоящее время посольство Иордании в Сингапуре совмещает аккредитацию во Вьетнаме, а посольство Вьетнама в Объединённых Арабских Эмиратах — в Иордании.
С момента установления дипломатических отношений связи между двумя странами последовательно укрепляются. Происходят регулярные визиты и контакты на высоком уровне: визит заместителя министра иностранных дел Вьетнама Фам Куанг Хьеу в Иорданию (декабрь 2022 года); встреча премьер-министра Фам Минь Тьиня с наследным принцем Иордании Аль-Хусейном бин Абдаллой II в ходе 8-го Азиатского форума по будущим инициативам в Саудовской Аравии (октябрь 2024 года); переговоры премьер-министра с королём Абдаллой II ибн аль-Хусейном в рамках 3-й Конференции ООН по океану в Ницце, Франция (8 июня 2025 года) и другие.
На встрече в Ницце премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам придаёт большое значение всестороннему сотрудничеству с Иорданией, тогда как король Абдалла II выразил восхищение экономическими и социальными достижениями Вьетнама. Стороны договорились активизировать обмен делегациями на всех уровнях, особенно на высоком, а также рассмотреть возможность подписания соглашений о сотрудничестве в области торговли, инвестиций и других сферах.
В торгово-экономическом сотрудничестве зафиксирован позитивный рост: товарооборот в 2024 году составил около 190 млн долларов США, из которых почти 181 млн приходится на вьетнамский экспорт — в основном сельхоз- и морепродукты, электроника и потребительские товары. Импортируются текстиль, удобрения и химическая продукция. Цель сторон — довести торговый оборот до 500 млн долларов к 2030 году и 1 млрд долларов к 2035 году.
По состоянию на сентябрь 2025 года Иордания реализует во Вьетнаме 5 инвестиционных проектов с общим зарегистрированным капиталом около 1 млн долларов, занимая 108-е место среди 153 стран и территорий-инвесторов.
По словам посла Вьетнама в ОАЭ и по совместительству в Иордании Нгуен Тхань Зьепа, рынок Иордании и всего Ближнего Востока обладает значительным потенциалом для вьетнамских предприятий. Дипломат отметил необходимость активизировать обмен делегациями, усиливать взаимную поддержку на международных площадках, развивать сотрудничество в области продовольственной безопасности, Halal-продукции, образования, подготовки кадров и продвижения туризма.
Надежды на новый прорыв в двусторонних отношениях
На основе 45-летнего успешного развития двусторонних отношений визит короля Абдаллы II во Вьетнам ожидается как историческая веха, открывающая новую страницу взаимодействия.
В рамках визита запланированы переговоры и встречи с высшим руководством Вьетнама, участие в церемонии подписания двусторонних документов, выступление на вьетнамско-иорданском бизнес-форуме и круглом столе по текстильной промышленности, а также возложение венков к Мемориалу героев-мучеников и посещение мавзолея Президента Хо Ши Мина.
Посол Нгуен Тхань Зьепа выразил уверенность, что предстоящий визит создаст импульс для нового качественного этапа сотрудничества между Вьетнамом и Иорданией, укрепит политический диалог и расширит взаимодействие на всех направлениях.