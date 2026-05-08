Укрепление дружественных отношений и сотрудничества Вьетнама со странами АСЕАН и Азиатским банком развития
Напомнив о своём визите во Вьетнам в конце 2025 года, султан Хаджи Хассанал Болкиах подтвердил, что этот визит был весьма содержательным, и выразил глубокое удовлетворение достигнутыми результатами.
Поблагодарив за тёплые чувства, которые султан Хаджи Хассанал Болкиах проявляет к Вьетнаму и развитию двусторонних отношений, Премьер-министр Ле Минь Хынг предложил сторонам эффективно и содержательно реализовывать Программу действий по развитию Всеобъемлющего партнёрства Вьетнам — Бруней на период 2023–2027 годов; поддерживать обмен делегациями на всех уровнях, особенно на высшем; активизировать экономическое и торговое сотрудничество и рассмотреть возможность создания механизма Совместной комиссии по торговому сотрудничеству; укреплять взаимодействие в сфере рыболовства и морского промысла.
Султан Хаджи Хассанал Болкиах подтвердил поддержку Брунеем успешного проведения Вьетнамом года APEC 2027 и отметил готовность сотрудничать с Вьетнамом в областях, представляющих взаимный интерес и сильные стороны сторон. В условиях значительных изменений в мировой и региональной обстановке султан предложил укреплять сотрудничество в сфере торговли и энергетики.
По этому случаю султан Хаджи Хассанал Болкиах пригласил Премьер-министра Ле Минь Хынга посетить Бруней в удобное время.
Президент Филиппин выразил благодарность за активное взаимодействие Вьетнама в период председательства Филиппин в АСЕАН; выразил желание совместно с Вьетнамом и другими государствами-членами АСЕАН далее углублять внутригрупповое экономическое и торговое сотрудничество, укреплять мирную, стабильную и развивающуюся среду региона на фоне многочисленных глобальных изменений и вызовов.
Говоря о двусторонних отношениях, Президент Фердинанд Маркос-младший отметил наличие значительного потенциала сотрудничества в таких областях, как экономика, торговля, безопасность и оборона, туризм и гуманитарные обмены; выразил желание открыть дополнительные прямые авиарейсы между городами двух стран; высоко оценил координацию сторон в организации мероприятий по случаю 50-летия установления дипломатических отношений в 2026 году.
Оба лидера согласились активно продвигать ряд ключевых направлений сотрудничества в рамках двустороннего стратегического партнёрства, придавая первостепенное значение обмену делегациями на высшем и других уровнях; содействовать торговле с целью скорейшего достижения товарооборота в 10 млрд долларов США; укреплять сотрудничество в обеспечении продовольственной и энергетической безопасности, в научных исследованиях океана; активно завершить переговоры и подписать Соглашение о сотрудничестве в сфере общего образования, Программу сотрудничества в области туризма на период 2026–2029 годов.
Премьер-министр Ле Минь Хынг и Президент Фердинанд Маркос-младший подтвердили готовность продолжать взаимную поддержку на многосторонних форумах, а также совместно с государствами-членами АСЕАН и Китаем активно продвигать переговоры по Кодексу поведения в Восточном море (COC), обеспечивая его содержательность, эффективность и соответствие международному праву и Организация Объединённых Наций Конвенции по морскому праву 1982 года.
В ходе встречи с Премьер-министром Тимора-Лешти Шананой Гужманом Премьер-министр Ле Минь Хынг поздравил Тимор-Лешти с первым участием в саммите АСЕАН в качестве полноправного члена; подтвердил готовность Вьетнама оказывать поддержку в полной интеграции Тимора-Лешти в региональные процессы сотрудничества.
Премьер-министр Шанана Гужман высоко оценил растущую роль и авторитет Вьетнама в регионе; поблагодарил Вьетнам за постоянную поддержку Тимора-Лешти в государственном строительстве и развитии, а также в процессе интеграции в АСЕАН. Подтвердив стремление к дальнейшему многоплановому сотрудничеству, особенно в сферах торговли, инвестиций, телекоммуникаций и образования, он высоко оценил проект Telemor корпорации Viettel, реализуемый в Тиморе-Лешти, назвав его символом эффективного сотрудничества между двумя странами и важным вкладом в социально-экономическое развитие Тимора-Лешти.
Премьер-министр Ле Минь Хынг также отметил готовность Вьетнама делиться опытом с Тимором-Лешти в области экономического развития, разработки механизмов поддержки и предоставления кредитов для малого и среднего бизнеса.
На встрече с Премьер-министром Камбоджи Хун Манетом стороны отметили, что двусторонние отношения в последнее время продолжают развиваться по существу, обмен делегациями на всех уровнях осуществляется активно, в частности, государственный визит в Камбоджу и сопредседательство на встрече высокого уровня между Политбюро ЦК Партии Вьетнама и Постоянным комитетом ЦК Народной партии Камбоджи Генерального секретаря, Президента То Лама (02/2026), а также официальный визит Постоянного секретаря Секретариата ЦК Чан Кам Ту (4/2026).
Оба премьер-министра высоко оценили достигнутое согласие по основным принципам урегулирования разногласий на основе уважения законных интересов друг друга; подтвердили, что сотрудничество в области обороны и безопасности остаётся прочной опорой; экономическое сотрудничество остаётся ярким направлением, при этом товарооборот в первом квартале 2026 года достиг почти 3,5 млрд долларов США, увеличившись на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Опираясь на достигнутые результаты, стороны договорились продолжать тесную координацию, активизировать обмены делегациями и гуманитарные контакты, добросовестно реализовывать достигнутые договорённости и механизмы сотрудничества; твёрдо придерживаться принципа недопущения использования территории одной страны в ущерб безопасности и интересам другой; рассматривать политическую безопасность одной страны как вклад в обеспечение безопасности, стабильности и развития другой; усиливать сотрудничество в реагировании на нетрадиционные угрозы безопасности, а также тесно взаимодействовать в управлении и охране границы, предупреждении и борьбе с трансграничной преступностью.
Стороны договорились ускорить согласование проекта «Новый механизм экономического сотрудничества для тесной увязки двух экономик» до 2035 года с перспективой до 2050 года; содействовать выработке единого подхода к проекту скоростного сообщения Хошимин/Мокбай — Бавет/Пномпень; координировать проведение мероприятий, посвящённых 60-летию установления дипломатических отношений Вьетнам — Камбоджа (24 июня 1967 года — 24 июня 2027 года).
На встрече с Президентом АБР Масато Кандой Премьер-министр Ле Минь Хынг высоко оценил вклад банка в развитие Вьетнама на протяжении многих лет. Премьер-министр подчеркнул важность источников помощи и льготных кредитов для инвестиций в новый этап развития и приветствовал скорейшее начало разработки Стратегии странового партнёрства на период 2027–2031 годов, что свидетельствует о приверженности сопровождению Вьетнама в достижении целей развития.
Премьер-министр Ле Минь Хынг предложил АБР тесно координировать работу с Правительством Вьетнама для дальнейшего повышения эффективности сотрудничества, в частности, по пересмотру и устранению препятствий при реализации проектов, расширению гибких и льготных финансовых инструментов, а также усилению технической помощи и консультационной поддержки в разработке новой модели развития, зелёной трансформации, цепочек поставок, реагировании на изменение климата и поддержке частного сектора; призвал АБР активизировать сотрудничество АБР — АСЕАН, а также в рамках Программы сотрудничества субрегиона Большого Меконга, особенно в сфере энергетики и региональной связности.
Президент АБР Масато Канда поздравил Премьер-министра Ле Минь Хынга с избранием на пост главы правительства и поблагодарил за поддержку банка. Он подтвердил, что АБР продолжит оставаться надёжным партнёром Вьетнама в новой эпохе развития, а Стратегия странового партнёрства на 2027–2031 годы будет тесно увязана со стратегиями и планами социально-экономического развития Вьетнама. АБР также продолжит совершенствовать процедуры и разрабатывать новые финансовые инструменты для более эффективного удовлетворения потребностей Вьетнама и других стран-членов.