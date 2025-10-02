НОВОСТИ
Укрепление дружбы между народами Вьетнама и Российской Федерации
На встрече делегаты выступили с речами, выразив преданность и высокую ответственность в деле продвижения отношений между двумя странами, а также в развитии конкретных сфер сотрудничества между Вьетнамом и Российской Федерацией.
От имени руководства Партии, Государства, Отечественного фронта и народа Вьетнама председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама До Ван Тьен выразил глубокую признательность властям и жителям Санкт-Петербурга за особое отношение к Вьетнаму и за открытие памятника Президенту Хо Ши Миню в Санкт-Петербурге; передал искренние слова благодарности за тёплый приём, оказанный российскими властями и народом вьетнамской делегации, особенно во время визита Генерального секретаря То Лама и его супруги Нго Фыонг Ли в Россию и Санкт-Петербург.
«Как никогда прежде, поколения вьетнамцев помнят доброжелательных россиян, бескорыстную и искреннюю помощь Советского Союза в прошлом и нынешней Российской Федерации в деле строительства и защиты социалистического Отечества Вьетнама. Вьетнам реализует стратегию многовекторной и многообразной внешней политики, независимой и самостоятельной, основанной на трёх столпах: партийная дипломатия, государственная дипломатия и народная дипломатия. Отношения Вьетнама с Российской Федерацией и Санкт-Петербургом всегда носят самый доброжелательный характер», — отметил До Ван Тьен.
Он также высоко оценил Союз обществ дружбы Вьетнама за координацию с партнёрами в Санкт-Петербурге при организации Первого Вьетнамско-российского форума народной дипломатии. По его словам, это мероприятие имеет большое значение, способствует углублению дружбы между народами двух стран и задаёт новые направления для развития народной дипломатии.
Традиционные дружественные отношения между Вьетнамом и Российской Федерацией продолжают и будут продолжать развиваться. В июле 2012 года Вьетнам и Россия договорились о создании всеобъемлющего стратегического партнёрства — наивысшего уровня дружественных отношений между двумя странами и народами. Проводя политику независимой и самостоятельной дипломатии, многовекторности, многообразия, активной и ответственной интеграции в международное сообщество, Вьетнам всегда придаёт большое значение развитию отношений с Россией, в том числе с Санкт-Петербургом.
По словам До Ван Тьена, Вьетнам достиг прорывного развития: в 1986 году, начав политику «обновления», страна была одной из беднейших в мире и испытывала нехватку продовольствия; однако через 40 лет Вьетнам не только обеспечил продовольственную безопасность, но и стал одним из крупнейших экспортёров риса в мире с объёмом экспорта около 8 миллионов тонн. Сегодня Вьетнам занимает 32-е место в мире по размеру экономики и входит в число 20 крупнейших торговых держав. Уровень жизни населения постоянно повышается. К 2025 году Вьетнам завершит программу ликвидации всех временных и аварийных жилищ для бедных семей.
В настоящее время Вьетнам вступает в новую эпоху — эпоху подъёма нации; сформировал прочную «народную опору», народ абсолютно доверяет руководству Партии и Государства. Вьетнам установил дипломатические отношения со 193 странами мира, из которых с 13 странами создано всеобъемлющее стратегическое партнёрство, и является активным членом более 70 международных организаций. Одним из важнейших преимуществ Вьетнама является «народная опора» — доверие народа, объединяющее идеи и силы Партии и страны.
До Ван Тьен отметил, что по новой модели организации Вьетнам успешно провёл реформу государственного аппарата по модели двухуровневых органов местной власти, а также перестроил деятельность Отечественного фронта, политических и общественных организаций, которым Партия и Государство поручили задачи.
Благодаря этому организации могут проявлять инициативу, устанавливать связи, выдвигать предложения и создавать благоприятные условия для продвижения стратегического сотрудничества и народной дипломатии между двумя странами, в том числе через Союз обществ дружбы Вьетнама, действующий под эгидой Отечественного фронта. До Ван Тьен выразил уверенность, что Союз обществ дружбы Вьетнама выполнит свою роль и миссию, эффективно соединяя и реализуя сотрудничество между народами и общественными организациями двух стран.