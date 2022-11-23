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НОВОСТИ

Укрепление дружбы и сотрудничества между городами Ханой и Гавана

В целях развития дружбы и сотрудничества с традиционными странами-партнерами высокопоставленная делегация Ханоя во главе с членом ЦК партии, постоянным заместителем секретаря Ханойского парткома Нгуен Тхи Туен, с 19 ноября посещает и работает на Кубе.
  Постоянный заместитель секретаря Ханойского комитета партии Нгуен Тхи Туен встретилась с членом Политбюро Постоянного комитета Секретариата Коммунистической партии Кубы Роберто Моралесом Охеда. Фото: ВИА  
В рамках визита делегация нанесла визит вежливости члену Политбюро, постоянному члену Секретариата Коммунистической партии Кубы Роберто Моралесу Охеде.

На встрече Нгуен Тхи Туен подчеркнула, что сотрудничество между двумя странами в период пандемии является живым доказательством крепкой связи двух народов.

Вьетнам ценит драгоценную привязанность и своевременную поддержку Кубы в реагировании на пандемию COVID-19, особенно в своевременной поставке вакцин во Вьетнам, и готов направить медицинскую бригаду для поддержки борьбы с эпидемией.

Подтверждая, что Вьетнам всегда непоколебим в своей позиции постоянного укрепления и усиления особой дружбы и солидарности между Коммунистической партией Вьетнама и Коммунистической партией Кубы, а также между народами двух стран, постоянный заместитель секретаря парткома Ханоя Нгуен Тхи Туен предложила, чтобы Моралес Охеда продолжал руководить укреплением обменов делегациями, поддерживать регулярные каналы обмена информацией и положением между двумя Партиями, способствовать дружескому обмену в рамках народной дипломатии, особенно между молодыми поколениями двух стран - Вьетнама и Кубы.

На встрече с руководителями партийного комитета Гаваны обе стороны обменялись и обновили информацию о социально-экономическом положении каждой столицы, осуществили обмен опытом работы по партийному строительству, обсудили и согласовали направления и меры по дальнейшему продвижению и повышению эффективности сотрудничества между Ханоем и Гаваной в потенциальных областях, таких как здравоохранение, сельское хозяйство, торговля, культура и образование…

Член ЦК партии, первый секретарь городского партийного комитета Гаваны Луис Антонио Торрес Ирибар с радостью приветствовал делегацию Ханоя, посчитав ее визит значимым событием, способствовавшим проявлению привязанности и практической деятельностью сразу после успешного недавнего визита премьер-министра Кубы Мануэля Мареро Круза во Вьетнам 28 сентября.

Со своей стороны, Нгуен Тхи Туен подтвердила, что Вьетнам в целом и Ханой в частности придают большое значение особым отношениям традиционной дружбы между двумя странами. Партийный комитет, правительство и жители Ханоя всегда уважают, стремятся постоянно строить и поднять дружбу и сотрудничество между двумя столицами до новых высот.

В ходе обмена обе стороны согласились с важностью работы по партийному строительству, внешними связями по партийному каналу, необходимостью усиления обмена делегациями на всех уровнях в ближайшее время между двумя партийными комитетами, обмениваясь опытом друг с другом для достижения цели по созданию все более сильной, эффективной и действенной партийной базы.

Г-жа Нгуен Тхи Туен и первый секретарь городского комитета партии Гаваны также согласились рассмотреть вопрос о подписании Меморандума о взаимопонимании между Ханоем и Гаваной на новый период в 2023 году.

По этому случаю столица Ханоя символически передала 2.000 тонн риса партийному комитету, правительству и народу Гаваны с желанием разделить трудности, с которыми сталкивается столица Кубы, особенно в плане продовольственной безопасности.

В ходе визита на Кубу высокопоставленная ханойская делегация также встретилась с исполняющим обязанности заведующего отделом иностранных дел ЦК Коммунистической партии Кубы Анхелем Арсуагой Рейесом, Секретарем ЦК партии, начальником отдела центрального обслуживания Юди М. Родригесом Эрнандесом, и руководителями Кубинского института дружбы с народами (ICAP), посетила и работала с Кубинским агентством по международному сотрудничеству в области здравоохранения и фармацевтической и биотехнологической корпорацией BioCubaFarma, возложила цветы к памятнику президенту Хо Ши Мину в парке его имени в Гаване, почтила память кубинского национального героя Хосе Марти, посетила Центр Фиделя Кастро, где хранят, оберегают и чтят наследие кубинского главнокомандующего.

ВИА

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