НОВОСТИ
Укрепление доверия инвесторов в правовой среде во Вьетнаме
Чтобы обеспечить свои законные права и интересы, Вьетнаму необходимо подтвердить применение глобального минимального налога. Согласно рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по правилам предотвращения размывания глобальной налоговой базы, глобальный минимальный налог по сути является дополнительным корпоративным подоходным налогом, и странам необходимо соответствующим образом регулировать его в рамках своей правовой системы.
Представляя проверочный отчет, председатель комитета по финансам и бюджету Национального собрания Ле Куанг Мань прокомментировал, что необходимо обнародовать юридический документ, способствующий созданию правовой основы, позволяющей предприятиям с иностранными инвестициями декларировать дополнительный корпоративный подоходный налог во Вьетнаме вместо того, чтобы платить этот дополнительный налог в материнской стране. С другой стороны, скорейшее издание Постановления ясно продемонстрирует решимость Вьетнама ввести глобальный минимальный налог с 1 января 2024 года, что поспособствует созданию доверия инвесторов в правовой среде во Вьетнаме.
В контексте того, что правительство еще не реализовало план по внесению поправок и дополнений в Закон о подоходном налоге, большинство членов Комиссии согласились с тем, что необходимо обнародовать пилотный проект Постановления. Комиссия просила правительство четко отчитаться о сроках внесения изменений и дополнений в Закон.
Таким образом, Комитет по финансам и бюджету рекомендует Правительству полностью оценить влияние на инвестиционную среду ввиду введения глобального минимального налога, чтобы внести поправки в Закон о корпоративном подоходном налоге в дополнение к введению в Закон глобальных правил минимального налога, кроме того Правительству также необходимо всесторонне и надлежащим образом изучить и реформировать систему налоговых ставок и налоговых льгот.