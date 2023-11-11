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НОВОСТИ

Укрепление доверия инвесторов в правовой среде во Вьетнаме

Утром 10 ноября Национальное собрание заслушало предложение и отчет о проверке проекта Постановления о применении дополнительного корпоративного подоходного налога в соответствии с правилами предотвращения размывания глобальной налоговой базы. Министр финансов Хо Дык Фыок заявил, что глобальный минимальный налог не является международным договором, не является международным обязательством и не является обязательным для применения странами. Однако, если Вьетнам не применит глобальный минимальный налог, ему все равно необходимо будет признать, что другие страны применяют глобальный минимальный налог и имеют право взимать дополнительные налоги с предприятий во Вьетнаме, которые оплачивают налог в размере ниже глобальной минимальной ставки 15%.

Чтобы обеспечить свои законные права и интересы, Вьетнаму необходимо подтвердить применение глобального минимального налога. Согласно рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по правилам предотвращения размывания глобальной налоговой базы, глобальный минимальный налог по сути является дополнительным корпоративным подоходным налогом, и странам необходимо соответствующим образом регулировать его в рамках своей правовой системы.

Представляя проверочный отчет, председатель комитета по финансам и бюджету Национального собрания Ле Куанг Мань прокомментировал, что необходимо обнародовать юридический документ, способствующий созданию правовой основы, позволяющей предприятиям с иностранными инвестициями декларировать дополнительный корпоративный подоходный налог во Вьетнаме вместо того, чтобы платить этот дополнительный налог в материнской стране. С другой стороны, скорейшее издание Постановления ясно продемонстрирует решимость Вьетнама ввести глобальный минимальный налог с 1 января 2024 года, что поспособствует созданию доверия инвесторов в правовой среде во Вьетнаме.

В контексте того, что правительство еще не реализовало план по внесению поправок и дополнений в Закон о подоходном налоге, большинство членов Комиссии согласились с тем, что необходимо обнародовать пилотный проект Постановления. Комиссия просила правительство четко отчитаться о сроках внесения изменений и дополнений в Закон.

Таким образом, Комитет по финансам и бюджету рекомендует Правительству полностью оценить влияние на инвестиционную среду ввиду введения глобального минимального налога, чтобы внести поправки в Закон о корпоративном подоходном налоге в дополнение к введению в Закон глобальных правил минимального налога, кроме того Правительству также необходимо всесторонне и надлежащим образом изучить и реформировать систему налоговых ставок и налоговых льгот.

ИЖВ/ВИА

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