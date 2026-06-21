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Укрепление диалога и развитие сотрудничества между странами АСЕАН и ЮНОДК

По сообщению корреспондента ВИА в Европе, 19 июня в Вене (Австрийская Республика) Комитет АСЕАН в Вене (ACV), в состав которого входят послы и временные поверенные в делах восьми государств-членов АСЕАН — Вьетнама, Филиппин, Малайзии, Мьянмы, Индонезии, Таиланда, Лаоса и Сингапура, провёл рабочую встречу с Исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) Моникой Джума.
  Комитет АСЕАН в Вене (ACV) провёл рабочую встречу с Исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) Моникой Джума.  
Это была первая официальная встреча послов стран АСЕАН в Вене с Моникой Джума после её вступления в должность Исполнительного директора ЮНОДК в мае 2026 года. Встреча состоялась в период, когда ЮНОДК разрабатывает стратегические ориентиры своей деятельности на предстоящий этап с целью повышения эффективности реагирования на всё более сложные глобальные вызовы, связанные с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, торговлей людьми и киберпреступностью.

Выступая на встрече, Моника Джума высоко оценила роль и активный вклад АСЕАН в общие усилия международного сообщества по борьбе с транснациональной преступностью и развитию многостороннего сотрудничества. Она подчеркнула, что АСЕАН является одним из важнейших партнёров ЮНОДК, и отметила значительные достижения Ассоциации в создании региональных механизмов сотрудничества, развитии политического диалога и реализации практических инициатив по противодействию нетрадиционным угрозам безопасности.

Исполнительный директор ЮНОДК особо поблагодарила Правительство Вьетнама за успешное проведение в Ханое церемонии открытия для подписания Конвенции ООН против киберпреступности. Она подчеркнула, что это стало важной вехой в усилиях международного сообщества по формированию глобальной правовой базы для предупреждения и эффективной борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием высоких технологий, и высоко оценила активную и ответственную роль Вьетнама в продвижении многосторонности и развитии международного права.

Моника Джума отметила, что Юго-Восточная Азия остаётся одним из приоритетных регионов для деятельности ЮНОДК, поскольку регион сталкивается с рядом всё более серьёзных вызовов, включая распространение синтетических наркотиков, киберпреступность, онлайн-мошенничество, торговлю людьми, отмывание денежных средств и деятельность транснациональных организованных преступных сетей.

Страны АСЕАН подтвердили, что придают большое значение партнёрским отношениям с ЮНОДК и высоко ценят практическую поддержку, оказываемую Управлением региону на протяжении последних лет. Они выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия по приоритетным направлениям, особенно в борьбе с киберпреступностью, онлайн-мошенничеством, торговлей людьми, распространением синтетических наркотиков и в обеспечении защиты детей в цифровом пространстве. Кроме того, страны АСЕАН призвали ЮНОДК продолжать регулярный диалог с послами государств Ассоциации в Вене, содействовать эффективной реализации программ по укреплению потенциала и расширять взаимодействие между ЮНОДК и механизмами сотрудничества АСЕАН.

Выступая на встрече, посол Ву Ле Тхай Хоанг отметил, что Вьетнам высоко ценит поддержку, оказываемую ЮНОДК странам АСЕАН и региону в целом, и предложил продолжить уделять приоритетное внимание программам по укреплению потенциала, технической помощи и содействию эффективному выполнению международно-правовых инструментов в области борьбы с транснациональной преступностью. Вьетнам также подчеркнул важность человекоориентированного подхода и необходимости повышения осведомлённости международного сообщества о ключевой роли ООН в решении современных глобальных вызовов.

Джума выразила готовность к тесному взаимодействию с Вьетнамом и другими заинтересованными партнёрами в целях скорейшей реализации инициативы по созданию Азиатско-Тихоокеанского регионального учебного центра по борьбе с киберпреступностью. Этот центр будет способствовать укреплению потенциала правоохранительных и судебных органов стран региона для более эффективного противодействия постоянно растущим угрозам в сфере киберпреступности.

ИЖВ/ВИА

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