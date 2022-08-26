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НОВОСТИ

Укрепление вьетнамско-лаосских отношений в сфере социального обеспечения

Служба социального страхования Вьетнама и Администрация социального обеспечения Лаоса проведут церемонию подписания Меморандума о взаимопонимании на период 2022-2025 гг. в ноябре.

Служба социального страхования Вьетнама и Администрация социального обеспечения Лаоса проведут церемонию подписания Меморандума о взаимопонимании на период 2022-2025 гг. в ноябре.

Об этом сообщили в ходе встречи между вьетнамской службой социального страхования и Администрацией социального обеспечения Лаоса, состоявшийся 25 августа в провинции Куангнам. Стороны дали оценки результатов реализации Меморандума о взаимопонимании на период 2016-2020 гг. и обсудили направления сотрудничества в ближайшее время.

Выступая на встрече, заместитель генерального директора Вьетнамской службы социального страхования Дао Вьет Ань подчеркнул, что конкретный план действий на период 2016-2020 гг. является основой и ориентиром для практичного и эффективного сотрудничества между двух органов.

Со своей стороны, генеральный директор Администрации социального обеспечения Лаоса Кео Чантавиксай проинформировал о новых задачах и направлениях деятельности Агентства в ближайшее время, среди которых особое место занимает укрепление сотрудничества с вьетнамской службой социального страхования.

Был обсужден проект Меморандума о взаимопонимании на период 2022-2025 гг. Определенные области сотрудничества включают: повышение квалификации кадров для реализации реформы административных процедур, цифровой трансформировании, консультации по реализации политики социального обеспечения, обмен передовым опытом разработки и реализации политики социального обеспечения, расширение направлений сотрудничества в соответствии с возможностями и потребностями каждой из сторон.

Формы сотрудничества включают: совместную научно-техническую деятельность; повышение квалификации кадров посредством семинаров, конференций, круглого стола, краткосрочных курсов; обмен консультантами, исследовательскими группами; обмен информацией и опытом реализации политики социального обеспечения.

В ближайшее время два органы совместно доработают Отчет о реализации Меморандума о взаимопонимании на период 2016-2020 гг., сойдутся во мнении о направлениях сотрудничества и доработают Меморандум о взаимопонимании на период 2022-2025 гг.

ВИА

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