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Укрепление вьетнамской идентичности, укрепление связи молодого поколения вьетнамцев за рубежом с родными корнями
Выступая на церемонии открытия, заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг отметила, что молодые люди и студенты вьетнамского происхождения, проживающие за рубежом, вернулись на Родину в очень особенный для страны период и получили возможность своими глазами увидеть большие изменения, происходящие на родной земле. 2026 год является первым годом, когда Вьетнам вступает в новый этап развития после XIV Всевьетнамского партийного съезда. Реорганизация административных единиц открыла новые возможности для развития регионов и страны в целом, создав дополнительный импульс для реализации их потенциала, раскрытия творческой инициативы и достижения более высоких темпов устойчивого развития.
Ле Тхи Тху Ханг подчеркнула, что особенно важно, что дух обновления проявляется не только в крупных политических решениях, но и в повседневной жизни. По её словам, по всей стране ощущаются новая атмосфера, уверенность в будущем и стремление построить сильный и процветающий Вьетнам, укрепляющий свои позиции на международной арене.
В течение ближайших 14 дней участники вместе преодолеют почти 1 500 км – от Ханоя до Кханьхоа; посетят родину Президента Хо Ши Мина, исторические памятники и культурное наследие нации, встретятся с жителями различных регионов, примут участие в волонтёрских мероприятиях, проведут встречи с молодёжью внутри страны и вместе будут сохранять и распространять вьетнамский язык.
По словам Ле Тхи Тху Ханг, каждое место в маршруте было выбрано для того, чтобы помочь участникам лучше узнать Вьетнам, его историю, культуру и людей, глубже почувствовать связь с Родиной, проникнуться любовью и гордостью за неё, а также лучше понять современный Вьетнам и с ещё большей уверенностью смотреть в будущее страны.
Она выразила надежду, что участники найдут время для наблюдений, общения и новых впечатлений, подчеркнув, что главная ценность летнего лагеря заключается не в количестве посещённых мест, а в чувствах, которые молодые люди увезут с собой, и в том, как они будут воспринимать Вьетнам и его народ.
Подчеркнув, что каждое поколение имеет свою миссию, заместитель министра иностранных дел отметила, что старшие поколения боролись за завоевание независимости, воссоединение страны и преодолели многочисленные трудности, чтобы шаг за шагом привести Вьетнам к сегодняшнему уровню развития. Новому поколению предстоит продолжить эту историю в мире, который стремительно меняется. В новую эпоху стране необходимо участие всего народа – как внутри страны, так и за рубежом, необходимы знания, твёрдость духа, способность связывать Вьетнам с миром и стремление вносить вклад, которыми в полной мере обладают такие молодые люди, как вы.
Заместитель министра иностранных дел выразила пожелание, чтобы независимо от места проживания молодые люди всегда гордились тем, что являются вьетнамцами, сохраняли вьетнамский язык, национальную культурную идентичность и всегда обращали свои мысли к Родине. При наличии возможности они могут рассказывать международным друзьям о мирном, дружественном и динамично развивающемся Вьетнаме. Когда будут созданы условия, молодые люди могут привносить во Вьетнам свои знания, опыт и связи.
«Если однажды вы выберете возвращение во Вьетнам для учёбы, научных исследований, создания бизнеса или работы, Вьетнам всегда будет открыт для вашего возвращения. Партия и Государство Вьетнам всегда определяют, что община вьетнамцев за рубежом является неотъемлемой частью вьетнамской нации. Успехи вьетнамской общины за рубежом также являются гордостью страны. Вьетнам продолжит совершенствовать механизмы и политику, чтобы создавать более благоприятные условия для соотечественников, особенно для молодого поколения, для возвращения в страну с целью обучения, инвестирования, исследований, творчества и внесения вклада», – заявила заместитель министра иностранных дел.
Ле Тхи Тху Ханг выразила надежду, что после этого путешествия участники привезут с собой не только красивые фотографии и памятные воспоминания, но и лучшее понимание страны, большую любовь к народу Вьетнама и всегда будут ощущать свою связь с будущим Родины.
Ранее в тот же день участники посетили историко-культурный комплекс Президента Хо Ши Мина в Президентском дворце.
Проводимый ежегодно с 2004 года, Вьетнамский летний лагерь является мероприятием, организуемым Государственным комитетом по делам вьетнамцев за рубежом при Министерстве иностранных дел во взаимодействии с министерствами, ведомствами и местными органами власти. За более чем два десятилетия программа привлекла тысячи молодых людей и студентов вьетнамского происхождения из-за рубежа, возвращавшихся на Родину, способствуя укреплению связей общины, сохранению и развитию национальной культурной идентичности, а также воспитанию чувства привязанности и ответственности молодого поколения вьетнамцев за рубежом перед Родиной и страной.
Программа «Вьетнамский летний лагерь – 2026» проходит с 12 по 25 июля 2026 года. В ней принимают участие около 100 молодых людей и студентов вьетнамского происхождения из 32 стран и территорий. Участники лагеря посетят различные населённые пункты во всех трёх регионах страны – Северном, Центральном и Южном Вьетнаме, включая Ханой, Ниньбинь, Нгеан, Куангчи, Хюэ, Дананг, Зялай и Кханьхоа.
Церемония закрытия Вьетнамского летнего лагеря – 2026 планируется провести вечером 24 июля на площади 2/4, в квартале Нячанг, провинция Кханьхоа.