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Укрепление вьетнамо-камбоджийской дружбы и сотрудничества: Наследие для будущих поколений
Важной сферой двустороннего сотрудничества неизменно остаются экономика, торговля и инвестиции. Особенно в последние годы высшее руководство обеих стран определило это направление как приоритетное в период до 2030 года.
Посол Нгуен Минь Ву отметил, что с момента подписания Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Камбоджей и Вьетнамом двусторонние торгово-инвестиционные отношения достигли значительного прогресса и играют важную роль в социально-экономическом развитии обеих стран, а также создают условия для углубления и расширения сотрудничества по всем направлениям.
Что касается двусторонней торговли, если в 1998 году, когда было подписано торговое соглашение между Камбоджей и Вьетнамом, объём торговли составлял всего 117 миллионов долларов США, то в 2024 году этот показатель достиг 10,1 миллиарда долларов. За первые пять месяцев текущего года двусторонний товарооборот составил примерно 5,5 миллиарда долларов США, увеличившись на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что в 2025 году объём торговли между двумя странами превысит 12 миллиардов долларов.
По словам Посла Нгуен Минь Ву, Вьетнам в настоящее время является третьим крупнейшим торговым партнёром Камбоджи после Китая и США, а также вторым по величине рынком сбыта для камбоджийской продукции, уступая только США. Вьетнам остаётся главным импортёром ключевых сельскохозяйственных продуктов Камбоджи, таких как рис, кешью, маниока, каучук и других.
В ходе интервью Посол Вьетнама в Камбодже напомнил о ряде двусторонних соглашений, подписанных с целью продвижения торговли, включая Соглашение о приграничной торговле, Соглашение о поощрении и защите инвестиций, Ежегодное соглашение по содействию двусторонней торговле, а также Меморандум о взаимопонимании по развитию приграничной торговой инфраструктуры.
Посол отметил: «С учётом растущего масштаба экономик двух стран, взаимодополняющего характера товарообмена и услуг, а также традиционно добрых отношений и высокой активности бизнес-сообществ, я уверен, что Вьетнам и Камбоджа смогут достичь цели в 20 миллиардов долларов товарооборота уже в ближайшие годы».
Что касается инвестиций, Посол Нгуен Минь Ву сообщил, что на сегодняшний день Вьетнам реализует в Камбодже 215 инвестиционных проектов с общим зарегистрированным капиталом в 2,94 миллиарда долларов США, являясь одним из четырёх крупнейших иностранных инвесторов в стране храмов.
Вьетнамские инвесторы представлены в 18 из 25 провинций Камбоджи, сосредотачиваясь на таких ключевых сферах, как сельское хозяйство, телекоммуникации, банковское и финансовое обслуживание, пищевая и перерабатывающая промышленность, горнодобывающая отрасль, авиация, туризм и т.д.
Многие из этих проектов успешно функционируют, вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие Камбоджи, способствуют развитию инфраструктуры, создают рабочие места, повышают уровень доходов населения и поддерживают благотворительные и социальные программы.
Посол подчеркнул, что для дальнейшего стимулирования вьетнамских инвестиций в Камбоджу необходимо регулярно организовывать мероприятия по продвижению и углублению торгово-инвестиционного сотрудничества, такие как бизнес-форумы, конференции по инвестиционному продвижению, туристические выставки, создание трансграничных экономических зон и др.
Ярким примером является Бизнес-диалог, организованный Посольством Вьетнама в Камбодже совместно с Ассоциацией вьетнамских предпринимателей в Камбодже (VCBA) в начале апреля, который собрал более 150 вьетнамских компаний, заинтересованных в инвестициях на камбоджийском рынке.
С этой точки зрения Посол выразил уверенность, что благодаря хорошим политическим и дипломатическим отношениям между двумя странами, их географической и культурной близости, а также улучшающейся инвестиционной среде, бизнес двух стран будет развиваться всё более активно и эффективно, принося практическую пользу как предпринимателям, так и народам двух стран.
Посол подчеркнул, что Посольство Вьетнама в Камбодже совместно с компетентными органами двух стран будет и впредь оказывать поддержку вьетнамским компаниям в открытии новых и расширении действующих инвестпроектов на рынке Камбоджи.
По словам Посла Вьетнама в Камбодже, на основе 58-летней истории двусторонних отношений, а также в условиях всё более сложной и непредсказуемой региональной и международной обстановки, практика уже доказала, что «мир, стабильность и развитие одной страны — это и мир, стабильность и развитие другой». Именно поэтому вьетнамо-камбоджийская солидарность — это бесценное достояние, которое необходимо хранить и развивать ради будущих поколений.