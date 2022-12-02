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Укрепление вьетнамо-австралийских отношений во имя мира, сотрудничества и развития
Выонг Динь Хюэ заявил: «Создание и деятельность Института за последнее время показали растущий интерес Австралии к Вьетнаму в контексте того, что двухсторонние отношения вступают в новый и мощный этап развития. Институт организовал множество насыщенных дискуссий о политике, объединяющих предприятия и населенные пункты двух стран».
Представляя свою речь на тему «Укрепление вьетнамско-австралийского стратегического партнерства во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития», Выонг Динь Хюэ поделился тремя вопросами, включая: некоторые мысли о ситуации в мире и регионе; внешняя политика Вьетнама, особенно в отношении Индийского океана и Азиатско-Тихоокеанского региона; Вьетнамско-австралийские отношения и перспективы.
Выонг Динь Хюэ отметил, что Вьетнам установил дипломатические отношения со 189 среди 193 государств-членов ООН, имеет экономические и торговые отношения с более чем 220 странами и территориями. Национальное собрание Вьетнама также сотрудничает с более чем 140 парламентами по всему миру...
Утвердил, что во всех начинаниях и политике Вьетнам всегда ставит народ в положение субъекта, центра, цели и движущей силы развития для реализации социального прогресса и справедливости.
Вьетнамская партия, Национальное собрание, правительство и народ прилагают усилия для достижения двух столетних целей: к 2030 году, отмечая 100-летие со дня основания Партии, стать развивающейся страной с современной промышленностью и средним высоким доходом; к 2045 году, отмечая 100-летие образования страны, стать развитой страной с высоким уровнем дохода.
Для достижения этой цели Вьетнам прежде всего решительно поддерживает внутреннюю силу и в то же время настойчиво проводит внешнюю политику независимости, уверенности в себе, мира, дружбы, сотрудничества и развития. Вьетнам — друг, надежный партнер, активный и ответственный член международного сообщества, уважает основные принципы Устава ООН и международного права, включая уважение независимости, суверенитета, территориальной целостности, равенства и взаимной выгоды, разрешение споров мирным путем.
Еще одним важным содержанием, которым поделилась председатель НС Выонг Динь Хюэ, являются отношения Вьетнама и Австралии и их перспективы. На протяжении последних полувека основным направлением сотрудничества между двумя странами всегда было сотрудничество во имя взаимного развития.
Наступающий 2023 год — год 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Австралией. Настанет время, когда две правящие партии, два парламента, два правительства и народы двух стран должны продвигать предметное сотрудничество, инновацию, использовать возможности и вместе преодолевать все трудности, поднимать отношения на новый уровень.
Для реализации этой цели, наряду с реализуемыми сферами всестороннего сотрудничества, председатель НС выделил три содержания.
В частности, в первую очередь необходимо связывать торгово-экономические связи, рассматривая это как средоточие и движущую силу развития стратегического партнерства между двумя странами. Во-вторых, углублять стратегическое сотрудничество, оборону и сотрудничество в области безопасности. В-третьих, успешно строить основы стратегического сотрудничества в области знаний, образования, обучения и инноваций. Вьетнам желает укрепить существенное и эффективное сотрудничество с Австралией в области зеленой энергетики, зеленых технологий, зеленого сельского хозяйства, зеленой экономики и цифровой экономики.
Также в Институте Выонг Динь Хюэ ответил на ряд вопросов о решениях для продвижения отношений двух стран в ряде важных областей.
* Во второй половине дня 2 декабря председатель НС Выонг Динь Хюэ принял профессора Алека Кэмерона, президента и проректора Университета RMIT, и руководство Университета RMIT.
Президент Университета RMIT поблагодарил Выонг Динь Хюэ за то, что он нашел время посетить Университет RMIT. Выонг Динь Хюэ поблагодарил Университет RMIT за проведение Вьетнамско-австралийского политического форума и Форума экономического сотрудничества по случаю его официального визита в Австралию.
Более 30.000 вьетнамских студентов и докторантов обучаются в Австралии, и сотрудничество в области образования и обучения является прочной культурной связью и мостом дружбы между двумя народами. Приблизительно 17.000 студентов окончили Университет RMIT во Вьетнаме, а за последние 5 лет почти 3.000 вьетнамских студентов закончили обучение в Мельбурне.
Выражая гордость за то, что RMIT работает во Вьетнаме уже 22 года, подтверждая свое стремление вносить еще больший вклад в будущем, профессор Алек Кэмерон поделился информацией о плане крупного повышения инвестиции в вьетнамский RMIT в 2023 году.