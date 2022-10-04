Укрепление всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и Канадой

Посол Вьетнама Фам Као Фонг и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли приветствовали гостей на праздновании 5-й годовщины всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и Канадой. Фото: ВИА

По сообщению корреспондента ВИА в Оттаве, во время официального визита во Вьетнам премьер-министра Канады Джастина Трюдо в 2017 году, две страны установили всеобъемлющее партнерство, открыв новую главу в двусторонних отношениях.

Последние 5 лет - значимый период для вьетнамско-канадских отношений: была создана новая рамка диалога по вопросам политики, обороны и экономики, объем двусторонней торговли увеличился до 72,7%, а количество вьетнамских студентов, обучающихся в Канаде, также резко возросло.

Дружественные отношения между двумя странами не только ограничиваются двусторонним уровнем, но и развиваются в региональном и международном масштабах. Канада профинансировала 1,2 млрд. канадских долларов (более 0,8 млрд. долларов США) на 101 проект во Вьетнаме в рамках сотрудничества развития, в частности были уделены внимание на проекты для женщин в отдаленных районах, которые министр иностранных дел Мелани Джоли посетила во время своего апрельского визита во Вьетнам.

Выступив на церемонии, посол Вьетнама в Канаде Фам Као Фонг подтвердил, что «Канада и Вьетнам имеют много общего. Обе страны стремятся развивать страну в мировых условиях и приносить людям процветание и счастье».

Вьетнам и Канада всегда соблюдают основные принципы международного права, Устав ООН и законы каждой страны. Официальные визиты, встречи, очные встречи, онлайновые переговоры между руководителями правительств и министрами двух стран за последние годы создали прочную основу для дальнейшего развития всестороннего сотрудничества, укрепив общие приоритеты в двусторонних отношениях.

Выступив на церемонии, министр иностранных дел Канады Мелани Джоли напомнила о хороших впечатлениях о стране и народе Вьетнама во время ее рабочего визита во Вьетнаме в апреле 2022 года.

Г-жа Джоли подтвердила, что Канада желает укрепить давнее партнерство с Вьетнамом. Она подчеркнула важность Вьетнама в предстоящей Индо-Тихоокеанской стратегии Канады в контексте тесного межличного обмена, и членства двух стран Франкофонии.

Мелани Джоли также выразила желание, чтобы Вьетнам поддерживал Канаду в стремлении стать стратегическим партнером АСЕАН. В 2021 году АСЕАН стал четвертым по величине торговым партнером Канады, стоимость обмена товаров составил 25 милр. долларов США.

На церемонии посол Фам Као Фонг вместе с министром иностранных дел Мелани Джоли, сенатором Виктором Ох и доктором Данг Чунг Фыоком, представителем вьетнамской общины Канады, посадил две дерева магнолии в кампусе Дома Вьетнама. Это ценный подарок, укрепляющий солидарность двух стран.

В 2023 году Вьетнам и Канада празднуют 50-ю годовщину установления дипломатических отношений (1973-2023 гг.).



