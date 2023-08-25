21 августа 2023 г. Генеральное консульство Вьетнама во Владивостоке и отделение Торгового представительства СРВ на Дальнем Востоке совместно организовали конференцию на тему «Укрепление внешнеторгового сотрудничества Вьетнама и России через Порт Владивосток».

Конференция прошла в очной и неочной форме. В ней приняли участие более 30 представителей бизнеса и чиновников Вьетнама и России. Данное мероприятие было нацелено на обновление практической информации об импортно-экспортной деятельности между Вьетнамом и Россией, роли порта Владивосток в активизации внешнеторгового сотрудничества между двумя сторонами.

Порт Владивосток на Дальнем Востоке России. (Фото: ВИA)

Выступая на открытии конференции, Генеральный консул Вьетнама во Владивостоке Нгуен Данг Хиен отметил, что нестабильность мировой политической и экономической обстановки в последние годы негативно сказывается на торговом обороте между Вьетнамом и Россией. Однако, согласно статистике за первые 6 месяцев 2023 года объем товарооборота между Вьетнамом и Дальним Востоком составил 150-160 млн долларов США, увеличившись примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом порт Владивосток сыграл важную роль в перевозке импортных и экспортных товаров между двумя странами.

Тем временем, министр промышленности и торговли Приморского края (Россия) Сергей Калинтин подтвердил, что перевозка экспортных вьетнамских товаров через Дальний Восток в другие регионы России – это кратчайший путь. Он сообщил, что многие супермаркеты, магазины и предприятия Российской Федерации в Приморье хотят импортировать вьетнамские товары.

Министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калинтин подтвердил, что Приморьский край готов поддержать вьетнамские предприятия в открытии торговых центров и предоставлении особых льготов, включая подоходный налог, налог на недвижимость, льготный налог на полезные ископаемые, льготная инвестиционная политика, создание благоприятных условий предприятиям для доступа россиян к вьетнамским товарам.. Он также предложил вьетнамским предприятиям инвестировать в производство на территориях Приморьскоко края, и выразил желание привлечь около 200 вьетнамских квалифицированных работников на работу на производственных зонах в Открытой экономической зоне «Большой камень».

Выступая на конференции, Заместитель генерального директора Департамента Европы и Америки при Министерстве промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Кхань Нгок сообщила, что Министерство промышленности и торговли Вьетнама планирует совместно с Евразийской экономической комиссией разработать проект обновления Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

В свою очередь, Торговый советник Вьетнама в России Зыонг Хоанг Минь сообщил, что двусторонняя торговля постепенно будет восстановлена. По его словам, если в первом квартале 2023 года объем вьетнамо-российской торговли составил всего 732 млн долларов США, что на 49% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, то за первые 7 месяцев этого года он составил 1,9 млрд долларов США, что на 15,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На конференции также была представлена полезная информация предприятиям для ведения инвестиционно-предпринимательской деятельности в двух странах./.