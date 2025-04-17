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Украшение дерева неу - уникальное искусство этнических меньшинств в провинции Куангнгай
Дерево "неу" обычно достигает высоты от 5 до 15 метров и состоит из трёх частей: основания, ствола и верхушка. Его украшают традиционными узорами красного, чёрного и белого цветов, а также символическими элементами: подносом с подношениями, фигурками божеств, изображениями рыб и ритуальными флагами.
Создание дерева неу – это сложный многоэтапный процесс, требующий коллективного участия, времени, художественного вкуса и ремесленных навыков.
Хо Ван Дьеп (коммуна Чатхуи, уезд Чабонг): Выбор подходящего дерева — самый трудный этап. Оно должно быть ровным и прямым, чтобы роспись смотрелась красиво. Круги и узоры должны быть равномерно расположены, ярко окрашены и симметричны, чтобы обеспечить устойчивость и баланс.
Признавая важную культурную ценность этого искусства, местные власти предпринимают меры по его сохранению и продвижению.
Чан Хоанг Винь (председатель Народного комитета уезда Чабонг): Украшенное дерево неу народности Кор признано нематериальным культурным наследием. Для общины Кор особенно важен именно декоративный аспект дерева неу. В каждом районе действуют собственные группы мастеров, которые поддерживают и развивают эту традицию.
Хо Нгок Тхай (коммуна Ча Шон): Я тоже участвую в создании дерева неу, чтобы больше узнать о традиционных узорах и техниках, передающихся от предков. Надеюсь сохранить это наследие и передать его будущим поколениям.
Дерево неу – это духовный мост между народностю Кор и божественными силами. Каждый раз, когда устанавливается такое дерево, проводятся священные обряды.
Эта традиция представляет собой самобытную культурную черту общины народности Кор в уезде Чабонг и одновременно является предметом национальной гордости для местных жителей.